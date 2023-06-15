Зеленский признал преимущество российских войск в воздухе в зоне спецоперации
Бойцы Вооружённых сил Украины сталкиваются на линии боевого соприкосновения с большим сопротивлением российских войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с NBC.
Пока Зеленский признаёт контроль Вооружённых сил России над воздушным пространством.
Ранее сообщалось, что украинские военные не умеют пользоваться западной техникой, поэтому она становится лёгкой добычей для российских войск на линии боевого соприкосновения, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty.
«Мы теряем время, мы теряем людей, и, что самое важное, мы теряем наше преимущество», — добавил политик, обращая внимание на промедление западных партнёров по поводу поставок истребителей.
Ранее сообщалось, что украинские военные не умеют пользоваться западной техникой, поэтому она становится лёгкой добычей для российских войск на линии боевого соприкосновения, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty.
Андрей Гаврилов