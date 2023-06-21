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Владимир Зеленский признал, что контрнаступление продвигается не так, как хотелось бы
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается «медленнее, чем хотелось бы», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британские СМИ.
Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Ранее «Радио 1» сообщало, как пленный украинский военный стрелок Алексей Куприенко заявил, что в больших потерях в рядах ВСУ виновато командование. Куприенко отметил, что в российском плену у него есть «нормальные питание и вода», которых напрочь лишены украинские солдаты.
Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Евгения Парфентьева