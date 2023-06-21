Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ

На консультацию в диагностический центр №1 Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) пришли мама с новорожденной девочкой, у которой были подозрения на врожденный порок сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.