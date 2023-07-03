Зеленский признал трудности ВСУ на передовой

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ испытывают трудности на линии соприкосновения. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
«На прошлой неделе на передовой было тяжело», - заявил Зеленский в интервью.
При этом глава Украины также заявил, что украинские военные имеют успех, однако направление, являющееся успешным для ВСУ, Зеленский не уточнил.
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Элина Позднякова