Зеленский рассказал об условии для переговоров с Россией

Владимир Зеленский назвал условием для переговоров с РФ выход на границы Украины 1991 года
Украина будет вести переговоры с Россией, когда выйдет на свои, признанные миром, границы. О таком условии рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Зеленский отметил, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — «не наши границы». Речь идет о границах 1991 года, которые включают не только юго-восток Украины, но и Крым.
Санчес сказал, что только Украина может определить условия и сроки для переговоров. По его словам, предложение других стран по этому вопросу нельзя принять полностью.
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Зеленский отметил, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — «не наши границы». Речь идет о границах 1991 года, которые включают не только юго-восток Украины, но и Крым.
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Мария Фирсова