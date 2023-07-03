Зеленский сообщил об ударе по зданию СБУ в Сумах

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Взрыв прогремел в здании Службы безопасности Украины в Сумах, сообщил президент республики Владимир Зеленский. Слова политика приводит РИА Новости.
Он также рассказал, что взрыв в здании последовал после того, как в город прилетели дроны. В результате инцидента количество жертв и раненых ещё уточняется.
Зеленский на фоне событий в городе призвал установить более эффективные системы противовоздушной обороны.
Как минимум два раза за день украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области в понедельник, 3 июля.
Первый раз в украинском городе Сумы сообщили о звуках взрывах, также во всей Сумской области объявили воздушную тревогу приблизительно в десять часов утра по московскому времени.
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Зеленский на фоне событий в городе призвал установить более эффективные системы противовоздушной обороны.
Первый раз в украинском городе Сумы сообщили о звуках взрывах, также во всей Сумской области объявили воздушную тревогу приблизительно в десять часов утра по московскому времени.
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Андрей Гаврилов