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Владимир Зеленский выразил протест против идеи о заморозке конфликта
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не зависимо от продвижения контрнаступления, Киев не согласится на заморозку конфликта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британские СМИ.
Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Евгения Парфентьева