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Зеленский заявил, что не согласен на заморозку конфликта

21 июня 2023, 14:00

Фото: iStock/JARAMA

Владимир Зеленский выразил протест против идеи о заморозке конфликта
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не зависимо от продвижения контрнаступления, Киев не согласится на заморозку конфликта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британские СМИ.

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером. Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.


Ранее «Радио 1» сообщало, что Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
#Зеленский
#Контрнаступление ВСУ
#Заморозка конфликта
#СВО
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Москвичи стали чаще приобретать квартиры в Сочи
05 июля 2023, 12:56

Фото: istockphoto.com/Olga Ostapenko

Жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена жителями столицы.
Отмечается, что москвичи приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Как передают «Дни.ру», многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть москвичи переезжают целыми семьями.

А в новостройках Москвы по реновации участники программы приобрели со скидкой более 5 тыс. машиномест.

«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%. С начала программы жильцами приобретено 5 245 машиномест. С момента старта программы приобретено 1 745 квартир», — приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

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#Москва
#недвижимость
#Сочи
#реновация
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Воробьев первым зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Московской области
05 июля 2023, 12:54

Фото: Сайт Кремля

Решением ИКМО первым зарегистрирован в качестве кандидата на должность Губернатора Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что он был выдвинут Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Он представил в Избирательную комиссию, в общей сложности, 94 листа поддержки от муниципальных депутатов, его выдвижение уже поддержали 55 советов депутатов городских округов Московской области.  

Сейчас на рассмотрении в ИКМО находятся документы Александра Наумова – выдвинут Московским областным отделением партии «КПРФ», Кирилла Жигарева –выдвинут Московским областным отделением партии «ЛДПР», Анатолия Никитина – выдвинут Региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Бориса Надеждина – выдвинут Региональным отделением партии «Гражданская инициатива». 

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#ИКМО
#Андрей Воробьев
#выборы
#Подмосковье
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Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На консультацию в диагностический центр №1 Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) пришли мама с новорожденной девочкой, у которой были подозрения на врожденный порок сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи выявили у малышки аномальное отхождение левой коронарной артерии от лёгочной артерии, что приводит к кислородному голоданию и отмиранию тканей сердечной мышцы. Такое состояние грозило ребенку инфарктом.
«Для проведения диагностики работы сердца необходима медицинская техника экспертного класса, которая помогает чётко определить проблему. На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно. Дети с такой патологией должны быть прооперированы до возраста 3 месяцев! Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни», — рассказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства, врач ультразвуковой диагностики, Михаил Рязанов.
Операцию юной пациентке провели в 3 месяца, на данный момент она здорова, но за ее здоровьем будут наблюдать врачи НИКИ детства ежегодно для профилактики.

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#Инфаркт
#ребенок
#Минздрав
#врачи
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Диетолог Гридина опровергла миф о полезности варенья
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Диетолог Наталия Гридина рассказала, что фрукты и ягоды в варенье лишаются полезных свойств.
Варенье считают полезным продуктом, но на самом деле длительная термическая обработка фруктов и ягод ликвидирует их полезность. Об этом «Газете.Ru» сообщила диетолог Наталия Гридина.
 
«После варки в варенье практически не остается витаминов. Варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», – прокомментировала миф о полезности варенья Наталия Гридина.
Диетолог предупредила, что варенье фактически является жидким сахаром со вкусом фруктов или ягод.
 
При этом о пользе варенья тоже не стоит забывать. Например, варенье из айвы оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, а варенье из цитрусовых или клюквы частично восполняет недостаток витамина С. Малиновое варенье содержит салициловую кислоту, которая входит в состав средств против гриппа и простуды.

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#варенье
#ягоды
#малина
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Совфед одобрил закон об упрощенном порядке получения ВНЖ для заключивших контракт с ВС РФ
05 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения ВНЖ в России для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО.
Соответствующие изменения внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Совфед принял решение о дополнении нормы на пленарном заседании. 

Ранее рассмотрение вопроса об упрощении процедуры получения российского гражданства анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь шла о наделением права получения гражданства России этнических русских и украинцев.

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#Совфед
#СВО
#закон
#ВНЖ
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В московской квартире актёра Малькова обнаружили нарколабораторию
05 июля 2023, 12:38

istockphoto/blinow61

В Красносельском районе Москвы полицейские обнаружили в квартире 24-летнего артиста Дмитрия Малькова нарколабораторию.
Полиция пришла с проверкой в съёмную квартиру артиста по наводке его знакомого, пишет Shot. В квартире оперативники обнаружили запрещённые растения и средства для ухода за ними и хранения.
 
Правоохранители пока не возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
 
Дмитрий Мальков известен ролями в проекте «Чикатило», «ИП Пирогова», «Контакт».

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#Мальков
#наркотики
#актёр
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В Ярославле теплоход врезался в пирс, пострадали люди
05 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Maksim Zilberman

Теплоход «Москва-208» врезался в причал на набережной в Ярославле, есть пострадавшие.
Инцидент произошел в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает «Первый Ярославский».

Известно, что на борту находилось около 100 человек. ​В результате столкновения судна с бетонным причалом, несколько человек получили травмы. В настоящее время с теплохода эвакуировали людей. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

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#теплоход
#Ярославль
#причал
#авария
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В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»
05 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/Motortion

В Верхней Пышме Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова в его кабинете.
Об этом сообщил портал E1.ru, ссылаясь на местного жителя. Сообщается, что убийца легко проник на территорию завода и вошёл в кабинет Лухманова, где и застрелил его.
 
Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
 
В региональном СК не стали комментировать убийство, а в компании подтвердили порталу E1.ru случившееся.

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#Свердловская область
#Верхняя Пышма
#Пластблок
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Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием
05 июля 2023, 12:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области проводится большая работа по оснащению медицинских организаций современным оборудованием, так в Орехово-Зуевскую больницу поступил новый рентгеновский аппарат.
В поликлинику № 4 Орехово-Зуевской больницы поступил новый рентгеновский аппарат, который позволит врачам проводить более 50 исследований в день. Новый аппарат значительно лучше устаревшего, он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.
«Для проведения качественной и высокоточной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами. С начала года в наши медучреждения поставлено 24 единицы такого оборудования на сумму более 460 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования. 

Время на рентген на цифровом аппарате — семь минут, а на аналоговом это займёт 20 минут. Поэтому результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
«Цифровое оборудование позволяет значительно сократить сроки проведения диагностики, при этом лучевая нагрузка на пациента – ниже. Результаты исследования появляются у врача в кратчайшие сроки. Заключение доступно и самому пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику», — добавила врач-рентгенолог Людмила Юрченко. 
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#Минздрав
#тяжелое оборудование
#рентгенаппарат
#рентген
#Орехово-Зуево
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Подмосковье ищет медработников