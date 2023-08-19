Призывы властей США ужесточить контроль над военными траншами пугают украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет издание Telesur.
В материале сказано, что ВСУ «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями». Колумнисты издания считают, что Запад превратил Украину в «агнца, идущего на бойню».
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинский народ свергнуть режим Владимира Зеленского, об этом он написал в своем Telegram-канале.
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«Мнения, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского», — сказано в статье.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинский народ свергнуть режим Владимира Зеленского, об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», - прокомментировал ситуацию Кива. Он также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко поможет восстановить мир и организовать переговоры между странами.Читайте также:
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Мария Фирсова