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Украинские военные отказывают идти в наступление даже по прямому приказу из офиса президента Владимира Зеленского, об этом сообщил советник украинского лидера, его цитирует журнал Time.
«Они (украинские солдаты) просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть», - прокомментировал ситуацию приближенный Зеленского.
Из уст другого источника известно, что украинские военные обвиняют в провале своё правительство. Командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ. Кухарчук напомнил, что победу ВСУ пророчили сперва весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, однако, обещания Зеленского об украинских военных в Крыму так и не были реализованы.
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Евгения Парфентьева