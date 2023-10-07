Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины

Депутат Верховной Рады от блока «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* высказал обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот подавляет оппозицию в стране. Свои замечания Гончаренко изложил в статье для британской публикации Conservative Woman.