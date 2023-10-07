Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины

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Депутат Верховной Рады от блока «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* высказал обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот подавляет оппозицию в стране. Свои замечания Гончаренко изложил в статье для британской публикации Conservative Woman.
«Украинское правительство продолжает ограничивать своих оппонентов, включая меня самого, в возможности покинуть страну даже временно, чтобы участвовать в важных политических мероприятиях», — подчеркнул депутат.Читайте также:
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