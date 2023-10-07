Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины

Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины

Депутат Рады Гончаренко заявил о попытке Зеленского заткнуть оппозицию Украины
07 октября 2023, 02:17
Фото: istockphoto/sandsun

Фото: istockphoto/sandsun

Депутат Верховной Рады от блока «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко* высказал обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот подавляет оппозицию в стране. Свои замечания Гончаренко изложил в статье для британской публикации Conservative Woman.

В статье отмечается, что Гончаренко утверждает, будто Зеленский предпринимает попытки «заткнуть» оппозицию на Украине с помощью ограничения права на выезд за границу, а также путем возбуждения уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказа в предоставлении им эфирного времени.

«Украинское правительство продолжает ограничивать своих оппонентов, включая меня самого, в возможности покинуть страну даже временно, чтобы участвовать в важных политических мероприятиях», — подчеркнул депутат.
Читайте также:

Украинские депутаты подрались после шутки о повышении рождаемости

Депутат Верховной рады Гончаренко*: украинские власти заигрались

На Украине разразился скандал после ложного сообщения Минобороны об успехах ВСУ

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#права
#правительство
#депутаты
#сми
#скандал
#ограничения
#всу
#минобороны
#зеленский
Читайте нас в
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогуэ
07 октября 2023, 00:38

Фото: iStock/Liukov

Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации.
Сигнал тревоги сначала был поднят в Харьковской и Полтавской областях в 23:48 по московскому времени, а вскоре после этого в Черниговской и Сумской областях. Ранее вечером также были объявлены сигналы тревоги в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Читайте также:

Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине

В Киеве прогремел взрыв

Украинские СМИ пишут о взрывах в Харьковской и Полтавской областях
#сми
#взрывы
Читайте нас в
ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма
МО: ПВО сбила беспилотник ВСУ в десяти километрах от побережья Крыма
06 октября 2023, 23:59

Фото: iStock/vladj55

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что малый ракетный катер Черноморского флота успешно уничтожил украинский беспилотник в 10 километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова.
Инцидент произошел вечером 6 октября, когда была предотвращена попытка террористической атаки, осуществляемой киевским режимом с использованием беспилотного летательного аппарата.

Этот инцидент был успешно пресечен с помощью средств противовоздушной обороны малого ракетного катера Черноморского флота, находившегося на постоянном дежурстве в указанном районе у побережья Крыма.

Читайте также:

В Севастополе сработала система ПВО

Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ

МО: Российские силы ПВО пресекли атаку БПЛА на Брянскую область
#беспилотник
#инцидент
Читайте нас в
В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Севастополя Развожаев заявил о срабатывании системы ПВО
06 октября 2023, 23:39

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об успешном отражении ракетной атаки.
«В Севастополе успешно отработала система ПВО. По предварительным данным, удалось отразить атаку воздушных целей, приближавшихся с морской стороны», — сообщил он.
Глава города также подчеркнул, что ситуация находится под контролем всех городских служб и органов безопасности.

Читайте также:

Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
#самолет
#беспилотник
#минобороны
#пво
Читайте нас в
Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ
06 октября 2023, 20:37

Фото: iStock/NatureNow

Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«6 октября около 19 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что атака была подавлена с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее журналисты американского издания The Military Watch Magazine заявили, что комплекс ПВО С-400 является самым передовым. При это, как отметили в MWM, все страны НАТО вместе взятые не способны воссоздать этот комплекс, а тем более в тех объемах, в которых это делает Россия.

Читайте также: 

В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

«Скоро совсем не останется мужчин»: В США предрекли демографический кризис на Украине
#россия
#бпла
#атака
#пво
#минобороны рф
#всу
Читайте нас в
«Пора начинать бояться»: В США разглядели страшный контекст в заявлении Путина
MWM: США стоит обратить внимание на слова Путина о возможностях оружия ВС РФ
06 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Соединенным Штатам Америки пора обратить внимание на мощность и скорость производства российского оружия, пишет The Military Watch Magazine.
Напомним, Владимир Путин посетил производственную площадку АО «Обуховский завод» еще в конце января 2023 года. Российский лидер осмотрел Испытательный центр, цеха, ознакомился с образцами военной и гражданской продукции, побеседовал с рабочими предприятия.

«В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет «земля-воздух» Россия опережает весь остальной мир», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам американских журналистов, комплекс ПВО С-400 является самым передовым. При это, как отметили в MWM, все страны НАТО вместе взятые не способны воссоздать этот комплекс, а тем более в тех объемах, в которых это делает Россия.

Читайте также: 

ВС России подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

«Скоро совсем не останется мужчин»: В США предрекли демографический кризис на Украине

Депутат Рады Устинова: Без помощи США у ВСУ скоро закончится оружие
#россия
#земля
#завод
#владимир путин
#комплекс
#страны
#воздух
#предприятия
#лидер
#нато
#пво
#сша
Читайте нас в
Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов
В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов
06 октября 2023, 17:16

Фото: iStock/Prostock-Studio

Группа украинских военных сдалась в плен после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов, передает РИА Новости.
Сообщается, что всего в плен сдались семнадцать украинских диверсантов. По их словам, их задача заключалась в том, чтобы удерживать опорный пункт под Донецком, однако командование ВСУ не позволило им отступить даже после того, как у них закончились боеприпасы.

Отмечается, что украинские командиры также не организовали эвакуацию раненых.

Ранее сообщалось о том, что командование ВСУ задействует для форсирования Днепра неподготовленных и немотивированных военных. Пленный боец 126-й бригады теробороны ВС Украины Илья Прытков рассказал, что атаки осуществляются без поддержки артиллерии в условиях отсутствия укомплектования личного состава.

Читайте также:

Пленный: Командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

Пленные бойцы ВСУ рассказали, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов

Полковник бундесвера Тольке: армия России умеет эффективно адаптироваться
#армия
#боеприпасы
#армия россии
#всу
#солдат
Читайте нас в
Лукашенко призывает остановить конфликт на Украине, чтобы избежать худшего
06 октября 2023, 16:45

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз призвал остановить конфликт на Украине во избежание худшего развития сценария.
«Очередной раз говорю: надо остановиться, ибо будет хуже. Вы видите, что поляки уже готовы прихватить запад Украины. Россияне уже по всем направлениям (я каждый день получаю эту информацию) ведут активную оборону. Они уже атакуют».
По мнению Лукашенко, украинцам воевать нечем.

«Сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом», - цитирует слова белорусского лидера информационное агентство Белта.
Также Лукашенко отметил, что в медиа складывается образ Владимира Зеленского как попрошайки, только и делающего, что выпрашивающего помощь у других государств.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области заявил, что у Соединенных Штатов и Евросоюза нет единства по конфликту на Украине.

Он также отметил, что Европе этот конфликт совершенно не нужен. Они боятся его разрастания, поскольку боевые действия происходят на их единой территории. Для США же единственная проблема заключается в многомиллиардных затратах, но, при этом, они успешно проводят необходимые им испытания на театре военных действий, заключил Лукашенко.

Читайте также:

Лукашенко заявил, что у США и ЕС нет единства по конфликту на Украине

«Убивайте побольше украинцев»: Лукашенко раскрыл реальные намерения США

«Попрошайка»: Лукашенко прокомментировал поведение Зеленского
#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
Читайте нас в
ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
ВС России подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
06 октября 2023, 15:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас сообщил, что в Херсоне артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» с помощью гаубицы Д-20 подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами командования украинской армии, передает РИА Новости.
Бандерас рассказал, что аэроразведка с помощью беспилотников вела наблюдение за противником. Из здания вышли украинские военнослужщие, сели в бронированный внедорожник и в составе колонны сопровождения двинулись в сторону промзоны.

По словам начальника штаба, поражение военному объекту было нанесено с первого выстрела. Оперативным методом силовых структур было установлено, что в машине, которая возглавляла колонну находились высокопоставленные офицеры командования украинской армии.

Читайте также:

«Скоро совсем не останется мужчин»: В США предрекли демографический кризис на Украине

Командир «Терек» назвал двух братьев лучшим расчетом на Купянском направлении

ВС РФ продвинулись на 12 участках линии боевого соприкосновения, заявил Путин
#кризис
#путин
#рф
#спецоперация
#украина
#россия
#вс рф
#всу
Читайте нас в
«Скоро совсем не останется мужчин»: В США предрекли демографический кризис на Украине
Бывший агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции из-за атак ВС России с флангов
06 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные сил Украины продолжают нести колоссальные потери, так и не сумев пробиться в первую линию российской обороны, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают «эластичный жгут» — украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

Бывший сотрудник ЦРУ указал на еще одно страшное последствие украинского конфликта. По его словам, на Украине скоро просто не останется мужчин. Страну накроет масштабный демографический кризис, некому будет заводить детей, не останется отцов.

Читайте также: 

Шойгу поставил задачу по наращиванию темпов производства и ремонта Су-34

ВС РФ продвинулись на 12 участках линии боевого соприкосновения, заявил Путин

Reuters: Испания предложила ВСУ шесть систем ПВО HAWK для защиты поставок зерна
#кризис
#всу
#сво
#украина
#сша
Читайте нас в
Достижения.рф