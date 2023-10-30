Зеленского обвинили в сокрытии провала контрнаступления ВСУ

Экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ и об их тяжелом положении. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.
По словам Соскина, на фронте отсутствуют какие-либо продвижения.
Он добавил, что Зеленский врёт украинцам о всесторонней поддержке со стороны Запада. Так, Словакия и Венгрия уже выступают против дальнейшей военной помощи ВС Украины.
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«Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии контрнаступления», — утверждает Соскин.
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Диана Аванесян