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Западная техника, которая была отправлена Украине, попадает в руки криминальных группировок. Об этом сообщает сербская газета «Политика».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта.
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Екатерина Коршунова