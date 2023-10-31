Зеленского предупредили о скором освобождении Одессы

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Президент РФ Владимир Путин не хочет воевать с соседями, а хочет закончить притеснения русского народа. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
«Он не хочет нападать на Польшу, он хочет закончить войну, контролируя исторически российскую территорию. Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения», — сказал Макгрегор.Эксперт считает, что Владимиру Путину важно, чтобы Украина находилась в нейтральном статусе. Он также заявил, что Путин не собирается мириться с действиями Запада на Украине за последние 10 лет. Макгрегор подытожил, что глава РФ не позволит Незалежной стать крепостью для влияния США, так как Россия не должна жить под угрозой.
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