Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ

Фото: сайт Кремля
Президента Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Об этом сообщает Time.
Автор материала отметил, что на данный момент Зеленский пребывает в крайне злом состоянии. Украинский лидер видит, что интерес мирового сообщества к украинскому конфликту и его стране падает, так же, как и уровень поддержки от западных союзников.
Ранее немецкий журналист Макс Хермес заявил, что Украина может потерять помощь Запада из-за бушующего в Израиле конфликта. Он также напомнил, что в кругах американских политиков уже давно произошёл раскол на тему дальнейшего финансирования украинского конфликта.
Однако президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.
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Ранее немецкий журналист Макс Хермес заявил, что Украина может потерять помощь Запада из-за бушующего в Израиле конфликта. Он также напомнил, что в кругах американских политиков уже давно произошёл раскол на тему дальнейшего финансирования украинского конфликта.
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Екатерина Коршунова