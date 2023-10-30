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Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ

Time: Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине
30 октября 2023, 18:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президента Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Об этом сообщает Time.
Автор материала отметил, что на данный момент Зеленский пребывает в крайне злом состоянии. Украинский лидер видит, что интерес мирового сообщества к украинскому конфликту и его стране падает, так же, как и уровень поддержки от западных союзников.

Ранее немецкий журналист Макс Хермес заявил, что Украина может потерять помощь Запада из-за бушующего в Израиле конфликта. Он также напомнил, что в кругах американских политиков уже давно произошёл раскол на тему дальнейшего финансирования украинского конфликта.


Однако президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.

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В Петербурге прошёл телемост связи участников СВО с родственниками
30 октября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

В городском военкомате Санкт-Петербурга состоялся очередной телемост участников спецоперации на Украине, находящихся на фронте, со своими семьями и родственниками.
Так, организацию телемоста налаживали различные подразделения городской администрации города.

«Мы с момента начала мобилизации оказываем поддержку членам семей мобилизованных и контрактников. Кроме меня, в нашем районе в этом направлении работают еще около двадцати сотрудников. Я занимаюсь 55 семьями, при этом у некоторых коллег даже больше семей под опекой», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» социальный куратор семей участников СВО, работник Центра семейной помощи Красногвардейского района Петербурга Мирослава Ермолаева.

По итогу телемоста семьи поделились своими впечатлениями, отметив, что очень рады дополнительной возможности увидеть своих близких и пообщаться с ними.

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#сво
#вс рф
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Украинский солдат выступил с неожиданным заявлением о российской армии
Командир ВСУ: Украина проигрывает из-за неадекватного отношения властей к России
30 октября 2023, 19:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ, об этом заявил командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук в интервью YouTube-каналу «Пятый канал».
«У нас произошел слом видения реальности. Поэтому мы проигрываем. У них готовность общества намного выше, чем готовность нашего», - прокомментировал ситуацию Кухарчук. 

Он также напомнил, что украинское общество в целом, изначально недооценило способности российской армии. Победу ВСУ пророчили сперва весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, однако, обещания Зеленского об украинских военных в Крыму так и не были реализованы. 

Ранее о неадекватном восприятии конфликта Зеленским также заявил один из его помощников. Никто не способен переубедить его в смене тактики, а тема мирных переговоров с Россией и вовсе находится под запретом, отметил приближенный президента.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
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TIME: Зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины
30 октября 2023, 18:16

Фото: iStock/Silent_GOS

Источники TIME сообщают, что зимой можно ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины, а также сильные встряски в команде украинского президента.
Сообщается, что под увольнение попадет большинство министров, а также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который отвечает за контрнаступление, чтобы возложить на него ответственность за полный провал украинских военнослужащих на передовой.

По словам близкого помощника нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, некоторые командиры на фронте стали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходят напрямую от президентского Офиса.

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#зеленский
#контрнаступление
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МО: Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ
30 октября 2023, 16:43

Фото: iStock/NiseriN

Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

За минувшие сутки российским силам также удалось перехватить два реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожить 39 вражеских беспилотников. 

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские боевики расходуют боеприпасы в огромных количествах. Не имея достаточного опыта и подготовки к работе с вооружением, что приводит к быстрому выходу техники из строя.

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#минобороны рф
#боеприпасы
#авиация
#вс рф
#всу
#сво
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«Зона смерти»: Польский генерал пришел в ужас от маневра ВСУ
Генерал Коморницкий: российская линия обороны стала для ВСУ зоной смерти
30 октября 2023, 16:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВСУ не имели необходимых ресурсов в ходе контрнаступления, чтобы прорвать российскую линию обороны. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Коморницкий считает, что у украинских солдат отсутствует необходимый потенциал, позволивший бы им противостоять ВС России в зоне боевых действий. По мнению генера, безуспешные попытки совершить прорыв на передовой привели лишь к бесчисленному количеству потерь. Коморницкий также утверждает, что ВСУ исчерпали все свои возможности.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

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#украина
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«Почти не осталось боеприпасов»: ВС РФ точно бьют по складам ВСУ
Риттер: Российские силы уничтожают склады с боеприпасами ВСУ
30 октября 2023, 14:55

Фото: iStock/JARAMA

Российские силы один за другим уничтожают склады с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Он также отметил, что украинские боевики расходуют боеприпасы в огромных количествах. Не имея достаточного опыта и подготовки к работе с вооружением, что приводит к быстрому выходу техники из строя. 

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована.

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#боеприпасы
#вс рф
#всу
#сво
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Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области
30 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/Sinenkiy

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

Ранее сообщалось, что бойцы 200-й бригады ЮВО ВС России после неудачной контратаки ВСУ взяли в плен восемь солдат 30-й бригады ВСУ под Артемовском. Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что командование 18 августа «ничего не объясняя» отправило восемь солдат в данный район. Отмечается, что украинское командование при этом не снабдило солдат достаточным количеством оружия и продовольственных запасов.

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#люди
#новости
#всу
#солдат
#рогов
#украина
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Российские силы провели успешную контратаку в Запорожской области
Рогов: Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино
30 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/Three Spots

Вооруженные силы РФ провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового. Враг потерял порядка 40 человек и свыше десяти единиц техники», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

По словам эксперта, на времевском направлении потери Вооруженных сил Украины составили около 130 человек за прошедшие сутки. Там российским силам также успешно удается контратаковать противника. 

Ранее Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. В завершении от отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

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#рогов
#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
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«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ
The Economist: Потери ВСУ возросли до тревожного уровня из-за российских БПЛА
30 октября 2023, 13:56

Фото: iStock/vadimrysev

Потери в рядах Вооруженных сил Украины растут с небывалой скоростью, об этом пишет The Economist со ссылкой на слова украинских солдат.
«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

Украинцы отметили, что русские стреляют «из всего, что есть». По их словам, помимо беспилотников, для поражения цели ВС РФ применяют артиллерию, планирующие бомбы и мины, а в критической ситуации бросают в бой диверсионные группы. 

В статье также отмечается, что российские силы превосходят ВСУ и по качеству БПЛА. В то время как РФ обладает высокоточным, современным оружием - украинцы, в основном, получают свои дроны от волонтёров, купленные на деньги простых людей.

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