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Журналист Стивен Брайен написал, что после провала контрнаступления украинских войск необходимо скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия. Об этом сообщает Asia Times.
По словам Брайена, единственная надежда заключается в попытке стабилизировать фронт, выиграв время для дальнейшей мобилизации новых сил, их обучения и перевооружения. Брайен также отметил, что США продолжают идти на большие риски, поставляя противотанковые снаряды с обедненным ураном.
Журналист подчеркнул, что множество лучших украинских подразделений было уничтожено.
Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу.
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Журналист подчеркнул, что множество лучших украинских подразделений было уничтожено.
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Екатерина Коршунова