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Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье

AT: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала ВСУ
03 сентября 2023, 11:04
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Журналист Стивен Брайен написал, что после провала контрнаступления украинских войск необходимо скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия. Об этом сообщает Asia Times.
По словам Брайена, единственная надежда заключается в попытке стабилизировать фронт, выиграв время для дальнейшей мобилизации новых сил, их обучения и перевооружения. Брайен также отметил, что США продолжают идти на большие риски, поставляя противотанковые снаряды с обедненным ураном.

Журналист подчеркнул, что множество лучших украинских подразделений было уничтожено.


Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу.

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В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры
03 сентября 2023, 10:49

Фото: iStock/Stefan Lambauer

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем телеграм-канале, что в Одесской области после ударов пострадала портовая инфраструктура.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, с 01:05 в Одесской области объявлена воздушная тревога. 

Напомним, ранее сообщалось о сигналах воздушной тревоги в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

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В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога
03 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/LeMusique

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее, как пишет «Лента.ру», Воздушные силы Украины предупредили об угрозе использования баллистических вооружений и призвали не игнорировать тревогу.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#одесса
#украина
#воздушная тревога
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В Минобороны РФ рассказали об отпусках мобилизованных военных
02 сентября 2023, 22:36

Фото: iStock/sfreestee

В Министерстве обороны России рассказали об отпусках мобилизованных на СВО военнослужащих. Ранее соответствующий запрос в ведомство отправила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Министерство в настоящее время готовится к предоставлению мобилизованным военным отпусков. 

Уточняется, что эта категория военнослужащих должна уходить в отпуск каждые шесть месяцев на 14 суток минимум. При этом, в эту продолжительность не входит время, затраченное на проезд к месту проведения отпуска и возвращение обратно.

График отпусков военнослужащих сейчас составляется в Минобороны. В ведомстве добавили, что он может корректироваться при необходимости, в случае возникновения затруднительной ситуации в зоне СВО, которая потребует увеличение числа бойцов.

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#отпуск
#военные
#сво
#мобилизация
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Кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой дом в Донецке
02 сентября 2023, 21:03

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Украинский кассетный снаряд пробил стену жилого дома и влетел в квартиру в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее во дворе этого дома от обстрелов пострадали пять человек, они получили ранения от суббоеприпасов, которые находятся внутри снаряда. 

Уточняется, что во время происшествия хозяйка находилась в квартире. 

2 сентября украинские военные обстреляли территорию Донецка кассетными боеприпасами. ВСУ запустили по городу более 30 снарядов. Один из них попал в здание школы-интерната. Кроме того, под обстрелы попали населённые пункты Белгородской и Курской областей. В результате обстрелов большое количество пострадавших, есть погибшие. 

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#днр
#обстрел
#боеприпасы
#пострадавшие
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Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не под силу сдержать наступление армии России на Купянск
02 сентября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Во время своего широко разрекламированного контрнаступления украинские войска не только не смогли прорвать российскую линию обороны, но и стали контроль над своей территорией в Харьковской области. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
В своем блоге на YouTube он констатировал, что на данном участке идет наступление российских войск. Идут тяжелые бои в окрестностях Купянска и Марьинки, но ВСУ нигде не могут прорваться. Зеленскому докладывают, что за почти три месяца наступления украинские части ни на одном участке не смогли прорвать российскую оборону. Соскин пояснил, что причина в том, что предложенная Западом тактика ведения боевых действий оказалась неэффективной, поставляемая НАТО техника устарела и не может сравниться с российскими вооружениями.

Экс-советник отметил, что Зеленский каждый день говорит, что наступление развивается, что вот-вот — и российские рубежи падут. Но это «вот-вот» все никак не наступает. Западные СМИ и военные аналитики из Европы и США также указывают на провал украинской летней кампании, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

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#сша
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#всу
#зеленский
#солдат
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СЦКК: украинские военные выпустили ещё пять кассетных боеприпасов по Донецку
02 сентября 2023, 18:05

Фото: iStock/Standart

Украинские войска выпустили ещё пять кассетных боеприпасов по Донецку. Об этом в своём Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Пять украинских снарядов 155 калибра упали на территории населённого пункта Новосёловка первая в Донецке. Первые три были запущены в 17:25, ещё по одному обстреляли территорию в 17:29 и в 17:32. 

Ранее сообщалось, что днём, 2 сентября, за полчаса украинские военные сбросили на территорию Донецка свыше 20 кассетных боеприпасов. По сообщениям мэра города Алексея Кулемзина, один снаряд попал в здание школы-интерната и повредил его крышу. 

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#днр
#обстрел
#всу
#боеприпасы
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал, что означает дерзкий призыв Кулебы
02 сентября 2023, 16:27

Фото: iStock/JARAMA

Киев находится в тяжёлом положении, о чём говорит призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы заткнуться тем, кто недоволен медленным ходом контрнаступления. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он заявил, что такая критика вполне обоснована, поскольку уже чётко видно, что Украина проигрывает. А слова Кулебы лишь подчёркивают опасения стран, которые поставляют ВСУ многомиллиардные пакеты военной помощи.

Кроме того, Джонсон прокомментировал призыв Кулебы «приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», который он адресовал критикам. Бывший аналитик ЦРУ заявил, что действительно было бы справедливо отправить рисковать своей жизнью людей, которые заставили украинских военных идти в наступление.

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#всу
#контрнаступление
#призыв
#украина
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Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области, один человек погиб
02 сентября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Один человек погиб, два ранены после обстрела ВСУ посёлка Уразово Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
В результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Уразово Валуйского городского округа погиб мужчина, получивший осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Ещё два человека получили серьёзные осколочные ранения. В настоящее время они находятся в больнице, за их жизнь борются врачи.

Гладков написал, что повреждены около 20 домов. 

В зоне, подвергшейся обстрелу, работают оперативные и аварийные службы. 

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#обстрел
#всу
#погибший
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Мэр Донецка Кулемзин: Снаряд ВСУ попал в здание школы-интерната
02 сентября 2023, 13:54

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Украинские военные нанесли прямой удар в здание школы-интерната в Донецке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулезмин.
В результате обстрела в Петровском районе Донецка была повреждена крыша учебного корпуса школы-интерната №3. 
Кулемзин предупредил жителей о продолжении атак и призвал быть осторожными.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили из-за обстрелов пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что за полчаса, с 11:50 до 12:20, украинские войска выпустили свыше 30 снарядов на территорию ДНР, 22 из которых – американские кассетные боеприпасы.

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#днр
#обстрел
#снаряд
#школа
#всу
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