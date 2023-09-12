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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ вряд ли смогут продолжать контрнаступление из-за нехватки ресурсов. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива написал в своем телеграм-канале, что не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса украинского лидера Владимира Зеленского мобилизуют в армию. По словам Кивы, планируется призвать около пятидесяти тысяч полицейских, что является четвертью всего личного состава украинской полиции.
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