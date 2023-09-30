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Зеленскому объяснили, как изменятся границы Украины

Скотт Риттер: Россия присоединит к себе еще пять украинских регионов
30 сентября 2023, 16:43
Фото: istockphoto/JARAMA

Фото: istockphoto/JARAMA

Россия освободит и включит в свой состав еще пять областей Украины. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Ask The Inspector военный эксперт сказал, что не видит никаких перспектив для киевских властей.

«Украине конец. Это мой новый прогноз», — эмоционально объявил экс-разведчик.


Он предположил, что конфликт не закончится до тех пор, пока российские войска не освободят еще пять регионов. В их числе Риттер назвал Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев и Сумы. По мнению аналитика, захват этих территорий будет параллельно сопровождаться уничтожением остатков ВСУ, еще способных сражаться. После этого Украину ждет разделение по аналогией с «планом Моргентау» (программа послевоенного преобразования Германии - ред.). Правительство же Зеленского будет неминуемо свергнуто либо в результате этих событий, либо даже раньше, заключил эксперт.

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InfoBRICS: Пентагон в панике из-за катастрофы западного оружия на Украине
30 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto/Vitalii Livadnyi

Иностранные правительства и СМИ с самого начала специальной военной операции старались развивать и поддерживать миф о превосходстве техники и оружия НАТО над аналогами советского и российского образца. Сейчас Пентагон впал в тихую панику, наблюдая, как на Украине горит техника стоимостью в миллионы долларов.
Об этом заявил военный аналитик Драго Босник в своей статье для издания InfoBRICS. Легенда о превосходстве западной техники оказалась мифом. Она не только не помогла ВСУ в ходе контрнаступления. Сами украинцы часто предпочитают пользоваться своими собственными советскими аналогами. К тому же, ценность и правдивость разговоров о «неуязвимости», например, БМП Bradley украинские боевики ощутили на себе, когда  горели вместе с ними после попаданий российских снарядов.

Военный эксперт констатировал в заключение,  что западные эквиваленты советской военной техники эффективны, а еще более того эффектны, только на «военных парадах моды» в Голливуде.

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#оружие
#сша
#украина
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Медведев раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине
Медведев: спецоперация закончится после полного уничтожения киевского режима
30 сентября 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Спецоперация будет продолжаться до полного искоренения нацистского режима Киева. Об этом в своём Telegram-канале сообщил заместитель представителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Россия одержит победу в спецоперации и освободит ещё больше территорий.

По словам Медведева, СВО завершится, когда «исконно русские территории» будут полностью освобождены от врага. 

Также зампред Совбеза РФ добавил, что референдум, проведённый в прошлом году на новых территориях России, предопределил дальнейшую судьбу жителей. Сделав свой выбор, они показали единство и самоотверженность русского народа, что стало символом восстановления исторической справедливости.

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#спецоперация
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В Германии заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus
30 сентября 2023, 14:27

Фото: istockphoto/3D_generator

Ракtты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России не противоречит международному праву. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
В интервью медиагруппе Funke она высказала глубокую, хотя и довольно парадоксальную мысль о том, что если Запад сократит или вовсе прекратит поставки оружия на Украину, то это отдалит наступление мира. Она, впрочем, вполне резонно заявила, что без поддержки западных союзников Россия давно уже победила бы в конфликте.

Что касается легитимности применения немецких ракет для ударов по территории России, то Штрак-Циммерман считает, что международное право разрешает атаковать военные цели на территории противника. Видимо, немецкий политик относит к военным целям также детские сады, дома престарелых и школы на территории приграничных российских регионов, которые подвергались ударам артиллерии ВСУ.

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ВСУ применили химическое оружие при обстреле российских позиций под Горловкой
30 сентября 2023, 14:04

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили боеприпасы с химической начинкой при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал советник главы региона Ян Ягин.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что неоднократно на себе испытывал последствия воздействия химических снарядов. По словам Ягина, противник применял их в Волновахе, под Угледаром и Мариуполем, в боях под Артемовском. Сейчас украинцы используют химическое оружие  под Грловкой.

Командиры российских частей рассказывают, что после украинских обстрелов бойцы часто испытывают приступы удушья, головной боли, у них слезятся глаза, появляется резь в горле и раздражения на коже. Применение химического оружия запрещено международными конвенциями, но для террористического киевского режима не писаны никакие законы, в том числе и международные правовые акты.

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#оружие
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#законы
#всу
#снаряд
#днр
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На Украине назвали число разрушенных от обстрелов оборонных предприятий
Премьер Украины Шмыгаль: от обстрелов пострадали 37 оборонных предприятий
30 сентября 2023, 13:30

Фото: iStock/Roman Novitskii

На Украине в результате ударов было повреждено 37 оборонных предприятий. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, чьи слова приводит агентство УНН.
Он отметил, что на Украине понимают одну из главных задач России, а именно, разрушение предприятий оборонной промышленности страны.

В настоящее время, по словам Шмыгаля, рассматриваются предложения по восстановлению разрушенных заводов.

При этом, несмотря на разрушения, Шмыгаль отметил ежемесячное наращивание объёмов производства на украинских оборонных предприятиях. Также он подчеркнул, что вводятся новые заводы, а также расширяются старые.

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#украина
#оборона
#предприятия
#вооружение
#взрыв
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Экс-разведчик США Риттер раскрыл, что ждёт правительство Украины после окончания СВО
Риттер: правительство Украины перестанет существовать после окончания СВО
30 сентября 2023, 12:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинское правительство перестанет существовать после завершения СВО. Об этом в шоу Ask the Inspector сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что правительство Украины в своей нынешней форме не выживет после завершения спецоперации, что, по сути, и является денацификацией.

Бывший разведчик также заявил, что в настоящее время власти не планируют менять свою тактику, о чём говорит недавний конфликт в парламенте Канады с чествованием украинского нациста.

В заключение Риттер подчеркнул, что первостепенная задача – это уничтожение нацизма, чем и занимается сейчас российская сторона в рамках СВО.

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#украина
#спецоперация
#россия
#сша
#конфликт
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Стало известно, с какой российской боевой техникой не справляются ВСУ
Белл: ВСУ не справляются истребителями Су-35 и вертолётами Ка-52 ВС РФ
30 сентября 2023, 12:14

Фото: iStock/TebNad

ВСУ не могут справиться с российской авиацией, что сильно тормозит ход контрнаступления. Об этом в эфире Sky News сообщил бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл.
В частности, речь идёт о российских многофункциональных истребителях Су-35 и ударных вертолётах Ка-52. 

По словам Белла, российская армия стала всё чаще использовать эти элементы авиации, поскольку это позволяет наносить удары вне зоны поражения украинской ПВО. 

Военный эксперт отметил мощь этой техники. Истребители Су-35 используются вместе с планирующими бомбами, способными наносить точные удары. А вертолёты Ка-52 называют «истребителями танков».

Такое мощное вооружение не сравнится с тем, что имеется у ВСУ, поэтому украинские военные не могут справиться с ним. Такая ситуация сильно затормаживает ход контрнаступления ВСУ. 

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#украина
#сво
#всу
#контрнаступление
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Глава Генштаба Канады Эйр: Россия быстро восполняет потери боеприпасов
30 сентября 2023, 12:08

Фото: istockphoto/bbsferrari

Канада, как и многие другие партнеры по НАТО, участвуют в поставках вооружений и боеприпасов Украине, но их все равно не хватает. Начальник генерального штаба Канады генерал Уэйн Эйр признал, что Россия восполняет потери боеприпасов гораздо быстрее, чем можно было ожидать.
Недавно страна Кленового листа поставила киевскому режиму снаряды калибра НАТО и несколько боевых танков. Однако известно, что с февраля 2022 года Канада не произвела дополнительно ни одного снаряда калибра 155 миллиметров. В интервью радиостанции Radio-Canada Эйр отметил, что если Оттаве придется использовать снаряды в таком же темпе, как на Украине, их запас иссякнет уже через несколько дней.

Генерал высказал в связи с этим серьезные опасения, так как, по его мнению, возможности России пополнения запасов боеприпасов оказались достаточно значительными, а восполнение расхода снарядов и ракет происходит намного быстрее, чем ожидали союзники Украины.

Уэйн Эйр также раскритиковал состояние боевых танков Канады. По его словам, многие машины, оставшиеся в стране, находятся в неважном техническом состоянии из-за нехватки запчастей и специалистов.

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#боеприпасы
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«Концлагерь»: политолог Соскин раскритиковал отношение Зеленского к своим гражданам
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский вводит репрессии в отношении украинцев
30 сентября 2023, 11:50

Фото: iStock/Liukov

Украинское правительство репрессирует свой народ. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он заявил, что украинские граждане уже лишились всего, их «пронумеровали как скотов в концлагере». 

Также Соскин отметил, что на Украине нет свободы, за которую якобы борется Зеленский. По его словам, в стране есть только концлагерь, в котором уже сидят мужчины, а планируется посадить и женщин.

Кроме того, политолог назвал преступлением требования украинских властей вернуть на родину уехавших украинцев, чтобы отправить их в зону СВО.

Ранее сообщалось, что власти Киева обратились к представителям Евросоюза с просьбой не считать прибывших украинцев беженцами и, соответственно, не создавать для них программы интеграции в общество новых стран.

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#украина
#население
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