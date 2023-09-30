Зеленскому объяснили, как изменятся границы Украины

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Россия освободит и включит в свой состав еще пять областей Украины. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Ask The Inspector военный эксперт сказал, что не видит никаких перспектив для киевских властей.
Он предположил, что конфликт не закончится до тех пор, пока российские войска не освободят еще пять регионов. В их числе Риттер назвал Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев и Сумы. По мнению аналитика, захват этих территорий будет параллельно сопровождаться уничтожением остатков ВСУ, еще способных сражаться. После этого Украину ждет разделение по аналогией с «планом Моргентау» (программа послевоенного преобразования Германии - ред.). Правительство же Зеленского будет неминуемо свергнуто либо в результате этих событий, либо даже раньше, заключил эксперт.
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«Украине конец. Это мой новый прогноз», — эмоционально объявил экс-разведчик.
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Александр Бойцов