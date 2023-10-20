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Украине придётся отказаться от своих территорий для достижения мира. Об этом сообщает Front Populaire.
Издание отмечает, что конфликт на Украине невозможно урегулировать лишь прекращением огня. Необходима основательная работа, которая включает проведение переговоров, поиск путей восстановления стабильности и безопасности в Европе.
Также автор статьи пишет, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ради достижения мира придётся принять четыре условия:
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Также автор статьи пишет, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ради достижения мира придётся принять четыре условия:
- признать потерю своих территорий;
- Украина должна стать «нейтральным» государством, отказавшись от идеи вступления в НАТО и Евросоюз;
- закрепить в Конституции русский язык как второй официальный;
- заключить договор о взаимной обороне с Германией, Францией и Польшей.
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Анастасия Чинкова