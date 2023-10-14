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Зеленскому показали, как изменятся границы Украины

Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города
14 октября 2023, 12:23
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий. Об этом Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
По мнению Макгрегора, Зеленский отдаст Одессу и Харьков. Он подчеркнул, что без помощи западных союзников Киев не сможет долго сопротивляться.

Отказ Вашингтона и Запада в предоставлении военной помощи Украине станет недвусмысленным сигналом РФ.


Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада. На данный момент перед Украиной стоит вопрос выживания. Быстрое завершение военных действий, на которое надеялись киевские власти, не произошло.

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#Харьков
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Военные пресекли высадку десанта ВСУ у Антоновского моста
14 октября 2023, 12:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Телеграм-канале, что на левом берегу Днепра у Антоновского моста российские военные ликвидировали четыре лодки ВСУ и их экипажи.
Сальдо отметил, что была пресечена попытка ВСУ высадить десант. По словам губернатора, украинские войска продолжают обстреливать города и поселки левобережья Херсонской области.
 
Российская группировка войск «Днепр» выполняет работу по подавлению вражеской артиллерии. За минувшие сутки была уничтожена гаубица Д-30 и два пункта дислокации живой силы ВСУ в Бериславе.

ВС РФ на Украине перешли в наступление по всей линии фронта. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время интервью. Риттер заявил, что Вооруженные силы России добились успехов в Донецкой области.

«У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад украинской армии», — считает Скотт Риттер.
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#сво
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Неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море
14 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/Irina Kononova

ПВО засекла цель в четверг недалеко от Мурманска.
Mash пишет, что примерно в 11:16 самолёт пролетал на высоте 900 — 3,2 тысяч метров на скорости 340 км/час. Но через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Сигнал «Режим» вводить не пришлось.

4 октября воздушные границы РФ уже нарушили два самолёта НАТО, оба — разведывательные.

Ранее сообщалось, что у побережья Краснодарского края ликвидированы украинские беспилотники. Два беспилотника ВСУ были уничтожены у побережья Краснодарского края, сказано в сообщении Минобороны России.

«Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», - передаёт Минобороны РФ.
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#новости
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СМИ сообщили шокирующие новости о Зеленском
Statesman: Украина находится на грани из-за ситуации на фронте
14 октября 2023, 11:26

Фото: iStock/Tomas Ragina

Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада. Об этом сообщает The Statesman.
Сообщается, что на данный момент перед Украиной стоит вопрос выживания. Быстрое завершение военных действий, на которое надеялись киевские власти, не произошло.

По словам Зеленского, украинцам надо учиться жить в военных условиях, как это делает Израиль. Однако, как сообщает автор статьи, отличие между странами в том, что Киев целиком и полностью полагается на помощь западных союзников.

Отмечается, что контрнаступление ВСУ становится все слабее, вернуть утраченные территории у украинских войск не получится.

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#помощь
#израиль
#сми
#всу
#киев
#контрнаступление
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Экс-разведчик Риттер сообщил о наступлении России по всей линии фронта
14 октября 2023, 10:33

Фото: iStock/JARAMA

ВС РФ на Украине перешли в наступление по всей линии фронта.
Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время интервью YouTube-каналу Gegenpol. Риттер заявил, что Вооруженные силы России добились успехов в Донецкой области.

«У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад украинской армии», — считает Скотт Риттер.
Он также предположил, что Вашингтон сейчас в политическом кризисе из-за вопроса о продолжении поддержки Киева.

«Факт в том, что Вооруженные силы Украины проигрывают в войне», — заключил он.
Также Риттер говорил, что российские силы в ближайшее время могут организовать для ВСУ сразу два котла в Запорожской и Харьковской областях. 

«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже», - заявил Риттер Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.
Он уточнил, что в этом случае российские силы массово уничтожают украинских военных.

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#всу
#сво
#украина
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СМИ указали на переломный момент для Украины
Global Times: ситуация на Ближнем Востоке грозит Украине проблемами
14 октября 2023, 10:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский возмутился сокращением помощи на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Global Times.
Сообщается, что высшие чиновники Североатлантического альянса попытались успокоить украинского президента, пообещав ему дополнительные два миллиарда долларов военной помощи до наступления зимы. В материале статьи говорится, что у Киева могут быть проблемы, по причине нынешней конфликта в Израиле и борьбы за бюджет в Конгрессе США.

Отмечается, что даже, если бы конфликт между Израилем и Палестиной не возник,  военная помощь Вашингтона и западных союзнков Украине уже достигла переломного момента.

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#сша
#помощь
#конфликт
#бюджет
#солдаты
#чиновники
#военная помощь
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Девушки-лётчицы поступили на службу в военно-транспортную авиацию
14 октября 2023, 09:08

Фото: istockphoto/cyano66

Девушки-летчицы после обучения в Краснодарском высшем военном авиационном училище им. А. К. Серова приступили к службе в военно-транспортной авиации.
Об этом ТАСС рассказал командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
 
«Да, они служат. Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты», –сообщил Бенедиктов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2017 году сообщил о приёме девушек на летные специальности. Девушки проходили обучение по специальностям «дальняя», «истребительная», «военно-транспортная» и «штурмовая авиация».

Ранее президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что в виду сложной ситуации с запчастями для самолётов, в частности с двигателями, Россия должна вновь стать великой самолетостроительной державой, обеспечивая себя всем необходимым для отрасли.

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#авиация
#лётчики
#самолёты
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Над Чёрным морем сбили украинские беспилотники
14 октября 2023, 08:20

Фото: iStock/aapsky

У побережья Краснодарского края ликвидированы украинские беспилотники.
Два беспилотника ВСУ были уничтожены у побережья Краснодарского края, сказано в сообщении Минобороны России.

«Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», - передаёт Минобороны РФ.
Со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе пропало электричество.

«Осторожно, Новости» пишет, что в Сочи заметили дроны. Район Мацеста. Также слышны были хлопки возле Олимпийского парка и даже в центре примерно в 6:55 — 7:10.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы начали масштабное наступление. Это явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.

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ПВО сработала в небе над Адлером
14 октября 2023, 08:00

Фото: istockphoto/.e-crow

Данных о пострадавших не поступало.
Mash пишет, что, со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе пропало электричество.

«Осторожно, Новости» пишет, что в Сочи заметили дроны. Район Мацеста. Также слышны были хлопки возле Олимпийского парка и даже в центре примерно в 6:55 — 7:10. 

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Центр» успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Савчук подчеркнул, что столкновения произошли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневой поддержки артиллерии и авиации российских войск удалось отбить девять атак штурмовых групп, принадлежащих 21-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде национальной гвардии Украины.

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#всу
#сво
#новости
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Российские военные отбили девять атак ВСУ
РИА: группировка войск «Центр» отбила 9 атак и уничтожила до 540 бойцов ВСУ
14 октября 2023, 05:46

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военнослужащие группировки российских войск «Центр» успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в интервью РИА Новости.
Савчук подчеркнул, что столкновения произошли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневой поддержки артиллерии и авиации российских войск удалось отбить девять атак штурмовых групп, принадлежащих 21-й, 63-й механизированным бригадам ВСУ и 5-й бригаде национальной гвардии Украины.

Согласно данным Савчука, потери противника оцениваются вплоть до 540 военнослужащих. Кроме того, уничтожено четыре танка, два боевые машины пехоты и два автомобиля.

Также Савчук отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в районе Кременной. В результате контрбатарейной борьбы российские военные обнаружили и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника.

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#сша
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