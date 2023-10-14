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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий. Об этом Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
По мнению Макгрегора, Зеленский отдаст Одессу и Харьков. Он подчеркнул, что без помощи западных союзников Киев не сможет долго сопротивляться.
Отказ Вашингтона и Запада в предоставлении военной помощи Украине станет недвусмысленным сигналом РФ.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада. На данный момент перед Украиной стоит вопрос выживания. Быстрое завершение военных действий, на которое надеялись киевские власти, не произошло.
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Екатерина Коршунова