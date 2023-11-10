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Зеленскому посоветовали не надеяться на истребители F-16

Modern Diplomacy: Истребители F-16 не помогут Украине в ходе спецоперации
10 ноября 2023, 07:03
Фото: istock / VanderWolf-Images

Фото: istock / VanderWolf-Images

Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского в виде американских истребителей F-16 не изменит положение Вооруженных сил Украины на поле боя в ходе специальной военной операции. Такую оценку дал портал Modern Diplomacy.

«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», – заявляет автор материала.
Помимо этого, по мнению автора, эти истребители не повлияют на положение украинских военных, так как они сложные в обслуживании, а также составляют слабую конкуренцию российским истребителям за счет плотного покрытия России средствами противовоздушной обороны.


Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#минобороны рф
#армия
#украина
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Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник
10 ноября 2023, 06:33

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС Украины прицельно совершает удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы снарядами, начинёнными белым фосфором. Также украинская армия использует там кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца разведывательной бригады ВС РФ «Днепр».
«Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению военного, самому заповеднику и животными, проживающим там, из-за применения украинской стороной фосфора наносится непоправимый ущерб.

«Да, бьют фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами», — заключил разведчик.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#заповедник
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#сво
#всу
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В украинской армии резко выросло количество дезертиров
Генерал НАТО Куят: В ВСУ резко увеличилось число дезертиров, этого никто не ждал
10 ноября 2023, 06:18

Фото: iStock/DmyTo

Армия Украины столкнулась с неожиданной напастью — в ней резко выросло число дезертиров. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM бывший начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.
По его словам, численность личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуклонно уменьшается, поскольку к боевым потерям теперь добавились и потери в виде дезертиров, которых стало больше с начала украинского контрнаступления. Периодически на сторону России переходят сразу целые роты.

«Количество военнослужащих в запасе очень мало <...> украинец может, так сказать, выкупить себя, освободить себя от обязанности служить, это стоит от шести до десяти тысяч долларов. Платишь деньги, а тебя освобождают от военной службы и отправляют за границу», — пояснил Куят.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что военнослужащие ВСУ начали массовое дезертирство.

Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#армия
#всу
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Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
10 ноября 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ ликвидировала на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВС Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские десантники регулярно совершают подобные дерзкие рейды, подбираясь к позициям противника почти вплотную. После поражения цели расчёт немедленно меняют огневую позицию во избежание ответного огня.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рейды
#сво
#всу
#солдат
#украина
#россия
#вс рф
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На краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ
10 ноября 2023, 05:50

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Российские военнослужащие на краснолиманском направлении СВО поразили сразу 8 районов скопления живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также нанесли удары по четырём украинским командно-наблюдательным пунктам. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ», — уточнил Савчук.

По его словам, потери противника составили до 160 военных. Кроме того, уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777.

Ранее российское Минобороны сообщило, что самоходные минометы «Нона-СВК» Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали под Красным Лиманом личный состав и технику ВС Украины. Отмечается, что российские бойцы вели огонь во взаимодействии с операторами беспилотников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вооружённые силы рф
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Самоходные минометы ЦВО уничтожили технику и солдат ВСУ под Красным Лиманом
МО: Самоходные минометы ЦВО уничтожили технику и солдат ВСУ под Красным Лиманом
10 ноября 2023, 05:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Самоходные минометы «Нона-СВК» ЦВО ликвидировали под Красным Лиманом личный состав и технику ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Действуя в составе огневого взвода, расчеты «Нона-СВК» горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции. Также уничтожили легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что российские бойцы вели огонь во взаимодействии с операторами БПЛА.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#бпла
#новости
#сво
#всу
#вс рф
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Российский спецназ ликвидировал французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ
10 ноября 2023, 03:53

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российский спецназ ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Предполагается, что ей командовал французский офицер, рассказал боец российской разведывательной бригады «Днепр» в беседе с РИА Новости.
«Один раз видел француза, это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы. Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего офицер», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению военного, французский офицер мог являться командиром ДРГ ВС Украины. Наверняка выяснить это не удалось, потому что вся украинская группа была уничтожена в ходе боёв.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Российские бойцы нанесли поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский
МО: Российские бойцы нанесли поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский
10 ноября 2023, 00:22

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные за прошедшие сутки ликвидировали на Херсонском направлении до 75 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В сводке оборонного ведомства говорится, что также были уничтожены три автомобиля и гаубица «Мста-Б».

«На херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский», - проинформировали в министерстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Экс-советник Кучмы Соскин: ВС России скоро прорвет фронт в зоне спецоперации
09 ноября 2023, 22:38

Фото: istock / Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины не могут оказать сопротивление войскам России, который в ближайшее время прорвут фронт в зоне спецоперации. Таоке заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«(Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — прим. ред.) Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит», — заявил Соскин.
По мнению эксперта, армия Украины за время военных действий потеряла как минимум 200 тысяч человек, так как командование кидает солдат в пекло без необходимого для боевых действий оружия или техники, отметил Соскин.

Кроме того, 6 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#армия
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#всу
#солдат
#рф
#мнение
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Украинская ракета сбита у побережья Крыма
Минобороны: ПВО сбила ракету ВСУ у побережья Крыма
09 ноября 2023, 18:38

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украинская ракета сбита российскими системами противовоздушной обороны у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
«9 ноября около 17.40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что украинская ракета была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что над морем в Севастополе военные сбили воздушную цель. По его словам, воздушная обстановка находится под контролем. Все оперативные службы региона находятся наготове.

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