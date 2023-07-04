Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоило бы вспомнить свои же обещания четырехлетней давности по поводу Крыма и Донбасса. Об этом в статье для итальянского издания Il Fatto Quotidiano рассказал генерал Фабио Мини.
Фабио Мини припомнил Зеленскому его слова, сказанные в 2019 году: «Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет».
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