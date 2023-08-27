Зеленскому раскрыли, что будет с Украиной после СВО

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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев может потерять большую часть территории после спецоперации из-за интервенции Польши и Венгрии. Об этом Риттер сообщил в эфире Dialogue works.
Риттер считает, что в результате действий соседних государств Украина может понести серьезные территориальные потери. При этом киевские власти не смогут удержать контроль над прибрежными городами, в случае, если Украина в ближайшее время не согласится на переговоры по перемирию.
Ранее российские солдаты уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
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«Все, что останется от Украины, это крохотное государство без промышленного производства», — заявил экс-разведчик.
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Екатерина Коршунова