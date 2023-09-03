Зеленскому рассказали о «сюрпризе» Путина

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Издание Responsible Statecraft сообщает о том, что желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.
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