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Том Мокаитис в своей статье для The Hill написал, что тактика российской армии не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления.
По мнению автора, ВСУ не смогли правильно использовать всестороннюю помощь западных стран. Он также подчеркнул, что хоть украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о важности дополнительной помощи со стороны Запада, которая приблизит победу Украины над Россией, однако эта помощь не решит исход конфликта.
Мокаитис отметил, что все большее количество человек выступают против поддержки Украины.
Напомним, ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия без поддержки со стороны США.
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Мокаитис отметил, что все большее количество человек выступают против поддержки Украины.
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Екатерина Коршунова