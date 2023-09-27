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Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту

Hill: действия ВС России не оставляют шансов ВСУ победить в конфликте
27 сентября 2023, 09:58
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Том Мокаитис в своей статье для The Hill написал, что тактика российской армии не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления.
По мнению автора, ВСУ не смогли правильно использовать всестороннюю помощь западных стран. Он также подчеркнул, что хоть украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о важности дополнительной помощи со стороны Запада, которая приблизит победу Украины над Россией, однако эта помощь не решит исход конфликта.

Мокаитис отметил, что все большее количество человек выступают против поддержки Украины.


Напомним, ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия без поддержки со стороны США.

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Один человек пострадал при обстреле белгородского села Большетроицкое
27 сентября 2023, 10:29

Фото iStock/maxim4e4ek

Украинская сторона обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, пострадал мужчина, который в этот момент косил траву. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что мужчина получил осколочное ранение бедра. Он направлен в белгородскую городскую больницу №2, где ему будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, при обстреле пострадал один частный дом. На месте обстрела работают все экстренные службы региона, подчеркнул Гладков.

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Российские военные «похоронили» ВСУ на донецком кладбище
Замкомандира: «Эспаньола» уничтожила позиции ВСУ, заманив противника к кладбищу
27 сентября 2023, 10:11

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Бойцы российского добровольческого подразделения «Эспаньола» сорвали атаку ВСУ неподалеку от Артемовска, заманив украинцев на кладбище, рассказал заместитель командира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» в интервью «РИА Новости».
«В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП (наблюдательный пункт). И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномет, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника - тогда был противник уничтожен», - прокомментировал ситуацию «Ярый».

По словам замкомандира, эту операцию провели в конце августа, однако, такую тактику бойцы «Эспаньолы» применяют на постоянной основе – позволяют противнику зайти в определенную местность, обосноваться там, организовать инфраструктуру, подвезти боеприпасы и оружие, и уже потом по украинским формированием наносятся массированные удары.

Боец отметил, что в настоящий момент задача «Эспаньолы» - держать оборону, однако, к наступательным операциям российские силы также полностью готовы. 

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#сво
#военные
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Снаряд разрушил жилой дом в Донецке, под завалами остаются люди
Кулемзин: Снаряд разрушил крышу жилого дома в Донецке, под завалами есть раненые
27 сентября 2023, 09:59

Фото: iStock/Roman Novitskii

Снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, в результате чего здания получило значительные разрушения, об этом написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие», - прокомментировал ситуацию Кулемзин. 

Он также отметил, что под завалами остаются пострадавшие. 

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за 25 сентября украинские военные выпустили 64 боеприпаса из артиллерии и ещё несколько беспилотников по территории Донецкой Народной Республики. Он отметил, что ВСУ использовали боеприпасы 152 и 155 калибра.

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#алексей кулемзин
#обстрел
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ВСУ шантажируют москвичку пленным сыном, заставляя поджечь военкомат
27 сентября 2023, 09:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Москвичка обратилась в полицию с просьбой о помощи и рассказала, что украинские спецслужбы шантажируют её пленным сыном и заставляют поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, сын 70-летней женщины ушёл в зону спецоперации год назад. Однако в августе перестал выходить на связь, так как попал в плен к ВСУ.

На днях женщине позвонили украинские военные в масках по WhatsApp с бельгийского номера. Они показали ей сына и сказали, что отпустят его, если она совершит поджог военкомата с помощью коктейля Молотова. Однако она не стала выполнять задание, а сразу отправилась в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен ВСУ в районе Клещеевки.


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#сво
#всу
#сын
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ВСУ эвакуировали с передовой в ЛНР «важную персону» с помощью санавиации
Марочко: ВСУ эвакуировали «важную персону» с передовой с помощью санавиации
27 сентября 2023, 08:43

Фото: iStock/Michele Ursi

С линии соприкосновения на Краснолиманском направлении ВСУ эвакуировали «важную персону». Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные на участке линии соприкосновения Сватово-Кременная запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации.

«Исходя из поведения противника и его действий, с большой долей вероятности можно предположить, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена», - предположил Марочко в своем Telegram-канале.

Марочко также рассказал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе. По его словам, разбитые подразделения перебрасывают на другие участки, соединяя их с такими же небоеспособными боевиками. На их место, как правило ставят военнослужащих с второй и третьей линии обороны.

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#всу
#ранение
#рф
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Марочко: ВСУ пытаются восстановить силы после боев в ЛНР
27 сентября 2023, 08:21

Фото: iStock/Olena_Z

На Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, ВСУ несут большие потери в боях в районах Синьковки, Петропавловки и Новоселовского. Из-за этого украинское командование вынуждено регулярно восполнять потери и восстанавливать боеспособность украинских войск. Марочко уточнил, что происходит это прямо на передовой без ротационных мероприятий.

«Разбитые подразделения перебрасывают на другие участки, соединяя их с такими же небоеспособными боевиками. На их место, как правило ставят военнослужащих с второй и третьей линии обороны», - пояснил Марочко в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что военно-учетные специальности украинских военнослужащих не учитываются при формировании подразделений, отправляемых в самые горячие точки.

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В Брянске уничтожили беспилотник со взрывчаткой
27 сентября 2023, 08:17

Фото: iStock/aapsky

Обломки аппарата упали в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице.
SHOT пишет, что вражеский БПЛА был сбит накануне вечером на окраине Брянска. На месте падения дрона силовики нашли кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 г и взрыватель МД5М. Никто не пострадал.

Ранее российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа у Белгорода. Об этом  сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, также не получили повреждения объекты инфраструктуры. В настоящее время оперативные службы работают на месте падения беспилотника и уточняют последствия происшествия.

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«Это капитуляция»: Украина не сможет воевать без поддержки США

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#всу
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В США заявили, что на Украине происходит бессмысленная бойня
19FortyFive: США не хотят прекращать конфликт с Россией
27 сентября 2023, 07:59

Фото: iStock/JARAMA

США не хотят решать украинский конфликт мирными путём, несмотря на то, что Украина не имеет никаких шансов победить Россию на поле боя. Такое мнение высказал эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис.
«У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем», — считает Дэвис.

Он уверен, что Украина не имеет ни малейшей возможности одержать победу над Россией на поле боя, а все поставки вооружения странами Запада и бесконечна поддержка совершенно бессмысленны.

При этом отставной разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет самостоятельно определить дату завершения конфликта с Россией, и всё, на что он способен — это подписать капитуляцию.

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#сша
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#поставки
#вооружения
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Рогов: ВСУ не смогли подобраться к первой линии обороны РФ у Работино
27 сентября 2023, 07:50

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВСУ так и не смогли в ходе своего контрнаступления подобраться к первой линии российской обороны у Работино, они несут колоссальные потери при попытках атаки, однако сделать ничего не могут. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что украинские власти уже несколько раз сообщали о прорыве первой линии российской обороны на участке Работино - Вербовое ореховского направления в Запорожской области, однако все эти сообщения являются лишь вбросом.

«Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной», - сказал Рогов.

Он также отметил, что ВС РФ не подпускают ВСУ к первой линии обороны и уничтожают его далеко от нее. Он подчеркнул, что за все время контрнаступления украинские военные не смогли подобраться к первой линии обороны. Рогов добавил, что российские военные не только обороняются, но и осуществляют контратаки.

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