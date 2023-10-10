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Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ

Офицер НАТО: ВСУ провалили операцию по прорыву в зоне СВО для артударов по Крыму
10 октября 2023, 18:47
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу написал, что умело организованная оборона российской армии сорвала операцию украинских войск, которые пытались разделить ее пополам. Об этом сообщает 19Fortyfive.
По мнению Атламазоглу, такой удар был необходим киевскому режиму для приближению к Крыму на расстояние, с которого украинские боевики могли бы обстреливать полуостров из артиллерии, однако командование ВСУ потерпело поражение.

Напомним, ВСУ уже пятый месяц пыаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях.


Ранее командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы.

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#сша
#всу
#удар
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РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком
10 октября 2023, 18:40

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные около часу ночи 10 октября начали наносить массированные удары по всем украинским позициям в районе Донецка. Удары продолжают наноситься до сих пор. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, задействована вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса. Также для атак используется гаубичный дивизион мотострелкового полка, состоящего из мобилизованных на Урале бойцов. Уже ликвидировано порядка 20 целей.
 
Также есть информация, что российские силы также активизировались и на Артемовском направлении.

Ранее также сообщалось, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступлением к югу от города под прикрытие ВКС России.

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#информация
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#вкс
#всу
#вс рф
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ВСУ роют траншеи в Харьковской области, создавая оборонительные укрепления
10 октября 2023, 18:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ роют траншеи, создавая оборонительные укрепления в Харьковской области, при этом разрушая подземные коммуникации. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.
«Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации», - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, украинские военные подтягивают дополнительные силы к линии соприкосновения. В основном - это боевики из теробороны.

Ранее сообщалось, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступление к югу от города под прикрытием ВКС России.

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#военные
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#всу
#вс рф
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Кипр отказался передавать ВСУ 82 танка Т-80У
10 октября 2023, 18:27

Фото: istockphoto/svarshik

Кипр отказался от передачи танков из-за репутационных последствий войны в секторе Газа.
По информации Mash, греческий Кипр планировал отдать Киеву партию, при этом получив взамен израильские «Меркава Мк.3». Но, когда кипрская сторона увидела, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищённые «Меркава Мк.4», отказалась от сделки. 

Также сообщается, что Израиль и сам заявил, что из-за войны не сможет отдать свою тяжёлую технику: её выводят с хранения и отправляют в боевые части. Из-за этого приостановилось соглашение, которое лоббировала Германия, о планах довооружить ВСУ без нанесения вреда своей оборонной промышленности. 

Ранее кипрские власти просили Берлина передать им «Леопардов» за каждый отправленный Украине Т-80У. По предварительной версии, такого количества танков данной серии в Германии для обмена не оказалось, поэтому в сделку включили Израиль.

Т-80У является самым мощным танком СССР, который поставлялся Россией в греческую часть Кипра в 1990-х годах для защиты от Турции.

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Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России

Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
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#всу
#сво
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Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России
Медведев: от хорошего обеспечения российской армии зависит победа в СВО
10 октября 2023, 17:47

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что задел в обеспечении российской армии является хорошим.
Медведев отметил важность того, чтобы так и продолжалось и дальше, так как от хорошего обеспечения ВС РФ зависит победа России в специальной военной операции.

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна. По словам Силуанова, расходы спецоперации обеспечены ресурсами в 2024 году.

Он добавил, что военные расходы возрастут. Их размер составит более десяти триллионов рублей.

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Российские военные пытаются взять Авдеевку в оперативное окружение
10 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник.
«Стараются прорваться с двух сторон. Если получится — враг окажется в оперативном окружении», — говорится в сообщении.
 
Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступление к югу от города под прикрытие ВКС России.

Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону ВСУ на северном фланге в районе посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в ДНР. Ситуация на данном участке линии соприкосновения движется в сторону создания «Авдеевского котла». При этом советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин также заявлял, что за минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке.

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#всу
#вс рф
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Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
Гросси: Зеленский обещал не обстреливать Запорожскую АЭС
10 октября 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Guardian.
По словам Гросси, Зеленский ответил, что все остальные варианты атаки «находятся на рассмотрении». 

Ранее сообщалось, что Украина совершила три попытки захвата Запорожской АЭС, однако усилия оказались напрасными, по причине того, что бойцы российской армии отразили все атаки.

Напомним, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова трёх попыток атаковать ЗАЭС говорит о стремлении Киева к ядерному шантажу России и Европы.

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Сальдо раскрыл правду об украинских военных
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#захарова
#заэс
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Сальдо раскрыл правду об украинских военных
Сальдо: ВСУ близки к надлому и полной деморализации
10 октября 2023, 16:02

Фото: iStock/Olena_Z

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ близки к надлому и полной деморализации. Об этом Сальдо написал в своем телеграм-канале.
Губернатор Херсонской области пояснил, что российская армия должна воспользоваться этим. Он отметил, что ВС РФ переходят в наступление на многих участках боевых действий.

Сальдо подчеркнул, что киевские власти не пытаются скрыть факт того, что они полностью перешли на террористические методы. Губернатор добавил, что это свидетельствует о деградации военной мысли в ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ на несколько сотен метров продвинулись на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области.

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Стало известно, что мешает ВСУ разминировать территории при контрнаступлении
Hill: российские БПЛА не дают ВСУ разминировать территории
10 октября 2023, 15:56

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотники не позволяют украинским саперам заниматься разминированием территорий для продолжения контрнаступления. Об этом сообщает американское издание The Hill.
«Дроны используются для обнаружения саперов ВСУ и наведения артиллерийских ударов по ним во время разминирования», – говорится в статье.

Также уточняется, что по словам украинских военных, предоставленные странами Запада машины для разминирования очень громко и медленно работают. Российские венные оперативно их обнаруживают с помощью БПЛА, а после уничтожают огнем артиллерии.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также заявил, что бойцы российской армии ликвидировали инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне спецоперации.

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В Киеве испугались колоссального удара по Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: война в Израиле стерла Украину с повестки дня Запада
10 октября 2023, 15:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт в Израиле полностью затмил украинский конфликт, убрав Киев с повестки дня Запада. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин отметил, что палестинско-израильский конфликт — это колоссальный удар для Киева, так как это противостояние полностью стирает все аспекты помощи Украине. Он добавил, что многие политики Запада требуют перенаправить Израилю помощь, которая предназначалась для Украины. 

Бывший советник подчеркнул, что украинские союзники постепенно теряют желание помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. 

Ранее американский сенатор Джош Хоули заявил, что все финансовые средства, предназначенные для помощи Украине, должны быть переданы Израилю. 

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