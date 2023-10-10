Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ

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Отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу написал, что умело организованная оборона российской армии сорвала операцию украинских войск, которые пытались разделить ее пополам. Об этом сообщает 19Fortyfive.
По мнению Атламазоглу, такой удар был необходим киевскому режиму для приближению к Крыму на расстояние, с которого украинские боевики могли бы обстреливать полуостров из артиллерии, однако командование ВСУ потерпело поражение.
Напомним, ВСУ уже пятый месяц пыаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях.
Ранее командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы.
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Екатерина Коршунова