Зеленскому сообщили о смертоносном ударе по Киеву

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина теряет много важных предприятий и производств в результате ракетных ударов российской армии. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Напомним, ранее Соскин заявил, что украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов. По словам бывшего советника, именно украинский лидер Владимир Зеленский виноват в том, что Киев терпит поражение в конфликте с Москвой.
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