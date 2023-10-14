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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По мнению Риттера, украинскому лидеру Зеленскому постоянно сообщают о потерях среди военнослужащих и техники. Он отметил, что киевские власти уже потеряли всякую надежду на попытку ударить по РФ.
Риттер подчеркнул, что все, что сейчас происходит — очень печально для украинцев.
Ранее сообщалось, что конфликт между Израилем и движением ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта. Снижение уровня финансирования Киева происходит на фоне неудачного контрнаступления украинских войск.
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Риттер подчеркнул, что все, что сейчас происходит — очень печально для украинцев.
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Екатерина Коршунова