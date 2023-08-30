Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Джонсон отметил, что Крым имеет огромное значение для РФ, и любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные. Бывший аналитик ЦРУ добавил, что мощные системы ПВО ВС РФ не позволяют украинским войскам наносить по Крыму удары даже современным западным оружием.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30 августа ночью была совершена попытка массовой атаки беспилотников в ЦФО.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать территории РФ с помощью БПЛА, которые были предприняты в ночь на среду, 30 августа, говорят о тупиковости, в которой находятся власти Украины.
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Екатерина Коршунова