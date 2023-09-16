Зеленскому сообщили жуткие новости с фронта

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал. Об этом Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.