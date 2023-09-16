Зеленскому сообщили жуткие новости с фронта

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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ изо всех сил стараются дотянуть до наступления сезона дождей и грязи в надежде заморозить на время конфликт и отсрочить свой провал. Об этом Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных ракет и информации разведслужб. Макгрегор подчеркнул, что из-за большого числа потерь, украинские войска потеряли способность вести боевые действия на земле и теперь перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности, используя разведывательную информацию стран НАТО.
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Екатерина Коршунова