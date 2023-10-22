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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин считает, что Зеленский не способен одержать победу в военном противостоянии. По его словам, украинские войска несут серьезные потери, а граждане Украины уже не хотят отправляться на фронт.
Соскин утверждает, что украинцы стали изгоями, что является прямым результатом проводимой политики нынешнего украинского лидера.
Ранее в минобороны РФ заявили, что ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.
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Соскин утверждает, что украинцы стали изгоями, что является прямым результатом проводимой политики нынешнего украинского лидера.
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Екатерина Коршунова