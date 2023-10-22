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Зеленскому выдвинули неожиданное требование

Экс-советник Кучмы Соскин потребовал отставки Зеленского
22 октября 2023, 16:00
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин считает, что Зеленский не способен одержать победу в военном противостоянии. По его словам, украинские войска несут серьезные потери, а граждане Украины уже не хотят отправляться на фронт.

Соскин утверждает, что украинцы стали изгоями, что является прямым результатом проводимой политики нынешнего украинского лидера.


Ранее в минобороны РФ заявили, что ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.

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#удар
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В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ провалилось по всей линии фронта
22 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинских войск не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон отметил, что украинское контрнаступление стало для Киева катастрофой. Эксперт отметил, что с наступлением зимы положение ВСУ сильно ухудшиться, по причине того, что им будет сложнее скрывать свои позиции.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности. Соскин считает, что Зеленский не способен одержать победу в военном противостоянии. По его словам, украинские войска несут серьезные потери, а граждане Украины уже не хотят отправляться на фронт.

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#сша
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#президент
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#всу
#контрнаступление
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Украинские власти закрыли две больницы из трёх в Херсоне
22 октября 2023, 16:21

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Украинские власти закрыли 2 из 3 больниц в городе Херсоне. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц - ХБК и (клиническая больница.) водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая», - заявил Владимир Сальдо.
По словам главы Херсонской области, «лечить людей киевскому режиму не нужно».

Ранее сообщалось, что ракету РСЗО HIMARS, сбитую над Донецком, отправят для изучения в Москву. Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, сбитую системой ПВО над Донецком 21 октября, отправят специалистам ОПК в Москву.

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#всу
#сво
#украина
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В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины
Посол Маркарова: большинство средств для оборонных нужд Украины останутся в США
22 октября 2023, 15:37

Фото: iStock/Andrii Atanov

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1 миллиарда долларов на оборонные расходы Украины предусматривает, что 30,6 миллиарда долларов из них направят на программы Минобороны США. Об этом Макарова написала в соцсетях.
По словам посла Украины, только 11,8 миллиарда долларов являются прямой бюджетной поддержкой. Она пояснила, что восемнадцать миллиардов долларов направлены на пополнение оборонных запасов со складов минобороны США, компенсации затрат на оборонные услуги, а также военное образование и подготовку военнослужащих.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии обеспокоено проектом бюджета на следующий год из-за того, что в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. 

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#компенсации
#всу
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Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ
МО РФ: уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ около Кривого Рога
22 октября 2023, 15:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск. 

Ранее сообщалось, что российская армия за минувшие сутки нанесла авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. В результате противник потерял не менее 140 бойцов.

Напомним, российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

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#армия
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#всу
#удар
#переговоры
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Российская ПВО за сутки сбила четыре военных самолета ВСУ
22 октября 2023, 14:56

Фото: istock / IherPhoto

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Средствами ПВО за сутки были сбиты 3 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах Благодатного, Лозового Днепропетровской области и Чугуева Харьковской области, Су-25 сбили северо-западнее Донецка.
 
Перехватить удалось 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 4 реактивных снаряда РСЗО «Ураган».
 
Также за минувшие сутки российской ПВО уничтожили 30 украинских дронов над территорией ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия. Об этом рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, расследование провели участники специальной группы оперативного реагирования, которая создана при правительстве Донецкой Народной Республики. Расследование проводилось год назад.

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#всу
#сво
#украина
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В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16
Игнат: первые летчики ВСУ скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами
22 октября 2023, 14:02

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов украинских войск по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов. Об этом Игнат сообщил в эфире национального телемарафона.
Игнат отметил, что летчики уже выполнили норму заданий и сейчас находятся на «этапе пересадки» в боевой самолет.

Ранее сообщалось, что первые американские истребители F-16 могут прибыть на Украину в следующем году, однако их освоение потребует до пяти лет из-за отсутствия опыта у местных летчиков. По словам генерала Джеймса Хекера, Украина направляет на обучение пилотированию F-16 молодых летчиков с минимальным налетом.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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#обучение
#всу
#удар
#истребители
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Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ
NYT: США передадут артиллерийские снаряды Израилю, а не Украине
22 октября 2023, 13:46

Фото: iStock/Nordroden

Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США. Об этом пишет The New York Times.
В материале статьи говорится, что президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон не ставит одну войну выше другой. Однако некоторое время назад «представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль».

Сообщается, что снаряды это типа необходимы в обоих противостояниях, что может ограничить возможности США удовлетворить спрос.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.

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Полковник Кнутов рассказал, чем ценен трофей HIMARS для российских военных
22 октября 2023, 12:29

Фото: istockphoto/vadimrysev

Трофей HIMARS поможет российским военным изучить его систему наведения.
Российские военные изучат систему наведения американской ракеты HIMARS. Она получена в качестве трофея под Донецком. О ценности данного боеприпаса в интервью «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
 
«Там очень интересная система наведения, точность, которая достаточно высокая. Изучение этой системы наведения и той точности, на мой взгляд, будет представлять интерес»,- считает Юрий Кнутов.
Получение почти целой HIMARS позволит закрыть пробелы в знаниях.
 
«Эта система наведения, система приемки GPS позволит нам улучшить комплекс радиоэлектронной борьбы, который глушит принимаемый ракетами HIMARS сигнал. Что позволит эффективнее уводить их в сторону. Мы также получим информацию, чтобы повысить точность некоторых своих ракет», —  объяснил Юрий Кнутов.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, которую сбили системой ПВО над Донецком 21 октября, отправят для изучения специалистам ОПК в Москву.

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#сво
#всу
#украина
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Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ
Пленный Лыска сообщил о многочисленных случаях дезертирства в ВСУ
22 октября 2023, 11:04

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Украинский пленный Александр Лыска сообщил, что в рядах украинских войск не единичны случаи дезертирства. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лыски, один из военнослужащих отпросился на похороны своего родственника, уехал и не вернулся. Пленный утверждает, что таких случаев достаточно много.

Сам Лыска идти воевать в украинских войсках не хотел, однако избежать мобилизации не смог. В российский плен он попал на запорожском направлении.

Ранее военнослужащий 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который был взят в плен под Артемовском, рассказал, что украинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев.

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