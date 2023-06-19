«Зеркало недели»: Серия взрывов прогремела в Херсоне

О произошедшем стало известно из местных украинских пабликов
В Херсоне произошла серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале. По его информации, об этом первыми заговорили местные паблики.
С 10 октября 2022 года ВС РФ начали наносить удары по инфраструктурным объектам Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Ракетные удары начались спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну.
Ранее из украинских средств массовой информации стало известно о взрывах в Одессе и Запорожье. При этом была объявлена воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
С 10 октября 2022 года ВС РФ начали наносить удары по инфраструктурным объектам Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Ракетные удары начались спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну.
Артем Путинцев