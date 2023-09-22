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«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области Украины

22 сентября 2023, 01:20
Фото: iStock/Dymov

Фото: iStock/Dymov

Несколько взрывов произошло в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо подробностей случившегося не приводится, за исключением того, что ранее в регионе объявляли воздушную тревогу.

Ранее практически по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Львове и других крупных городах.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Блинкен: Стоимость нового пакета помощи Киеву оценивается в $128 млн
22 сентября 2023, 01:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая военная помощь Вашингтона Украине оценивается в $128 млн. Кроме того, поставки еще на $197 млн пойдут из выделенных ранее пакетов. Об этом пишет РИА Новости.
«В рамках полномочий, делегированных мне президентом, я санкционирую дополнительное военное содействие Украине, которой будет предоставлено американских вооружений и оборудования на 128 миллионов долларов со складов министерства обороны», — цитирует агентство слова американского госсекретаря.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#украина
#нато
#сво
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Выпускающие танки для ВСУ харьковские заводы поражены российским ракетным ударом
22 сентября 2023, 00:39

Фото: iStock/3sbworld

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, который входит в состав концерна «Укроборонпром» и выпускает танки и БМП для нужд украинской армии, попал под ракетный удар Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал в разговоре с РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшийся на своих харьковских товарищей.
По словам Лебедева, подполье зафиксировало шесть взрывов — в том числе и на находящемся рядом с ХЗТМ заводе металлических изделий имени Фрунзе. Он предоставил фотографии, на которых видны последствия ракетных ударов — поднимающиеся над территорией завода столбы дыма. 



«Пророссийское подполье города Харькова зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы <...> Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов», — подытожил Сергей Лебедев.

Ранее о поражении производственного здания в Слободском районе Харькова, то есть там же, где расположены заводы Малышева и Фрунзе, сообщал и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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#ракета
#вооружённые силы рф
#харьков
#завод
#всу
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Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся от второго контрнаступления
Экс-агент MI6 Крук: ВСУ не выполнят приказ Зеленского идти в наступление
21 сентября 2023, 21:43

Фото: iStock/Olena_Z

Если от Зеленского поступит приказ о новом контрнаступлении, украинские военные откажутся его выполнять. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.
Эксперт отметил, что неудачи Украины в контрнаступлении привели к калоссальным потерям бойцов, а также окончательной измотанности оставшихся военных. А в российской армии наблюдается обратная ситуация – достаточное количество бойцов и новые виды вооружения, среди которого танки, дроны и истребители.

В заключение Крук отметил, что возможный призыв Зеленского начать новое контрнаступление будет выглядеть крайне странно, с учётом отсутствия как таковой армии, вооружения, а также возможности покупки войск у других государств. 

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#украина
#контрнаступление
#владимир зеленский
#всу
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Отец бойца ВС РФ уехал на СВО, узнав о ранении сына
21 сентября 2023, 21:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Отец военнослужащего ВС РФ, узнав о ранении своего сына, отправился в зону боевых действия, подписав контракт с Минобороны России. Об этом РИА Новости боец с позывным «Морячок».
«Это (ранение – ред.) случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь», - рассказал «Морячок».

Тогда его отец сказал, что, если сын не может воевать, значит вместо него пойдет он. После восстановления боец вернулся и теперь принимает участие в спецоперации вместе со своим отцом.

По его словам, его отец раньше воевал во Второй чеченской войне, после чего ушел в отставку и больше не собирался участвовать в боевых действиях. Однако, узнав о ранении сына, он подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.

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#отец
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#минобороны
#ранение
#сын
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Польша не намерена передавать Украине своё новое вооружение
Дуда: Польша приобрела вооружение для собственной обороны, а не для Украины
21 сентября 2023, 21:20

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не намерена передавать новое вооружение, приобретённое для нужд собственной обороны, Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TVN24.
Он отметил, что Польша закупила у США и Южной Кореи на миллиарды долларов новое вооружение Abrams, Patriot, HIMARS и другое.

Однако он добавил, что с Украиной подписан контракт на поставку гаубиц Krab. По словам, президента Польши, это обязательство выполняется. 

При этом Дуда подчеркнул, что Украине может быть поставлено старое вооружение, от которого будет отказываться Польша на фоне новых поступлений. 

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена прекратить все поставки вооружения на Украину. Теперь целью Польши стало оснащение собственной армии, чтобы сделать её сильнейшей в Европе.

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#польша
#украина
#вооружение
#поставки
#оборона
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В США раскрыли страшную судьбу танков Abrams, переданных Украине
Newsweek: американские танки Abrams утонут в грязи в Запорожье
21 сентября 2023, 19:54

Фото: iStock/Michael Vi

Переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей. Такое заявление сделала научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.
«Использовать эти танки в Запорожье с приходом дождей было бы абсолютно нелогично из-за того, что они могут застрять в грязи. Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернется катастрофой», — объяснила Мирон.

Она также отметила, что украинским венным предстоит научиться управлять тремя разными танками: Abrams, Leopard и Challenger. Такая задача может обернуться логистическим кошмаром. Также эти машины нужно будет обслуживать и ремонтировать. Таким образом, она заключила, что ВСУ получат больше проблем, чем преимуществ.

Напомним, 21 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время Украина получит танки Abrams. По его словам, первая поставка боевых машин включит в себя около десятка танков, затем будут направлены следующие.

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#сша
#танки
#украина
#всу
#машина
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В Киеве заявили, что Украина не нуждается в старых истребителях Mirage 2000
Игнат: Украине не нужны старые французские истребители Mirage 2000
21 сентября 2023, 19:40

Фото: iStock/ Mirage 2000

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, Украина не нуждается во французских истребителях Mirage 2000, так как они давно устарели.
«Любая помощь для нас важна, но не в варианте "Мираж 2000". Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, это нерационально и истощит работу наших людей», - заявил Игнат в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Киев совместно с западными партнерами должны сосредоточиться на одном или двух типах истребителей. Вероятно, он имеет ввиду самолеты F-16.

При этом западные аналитики считают, что переданные Киеву Данией истребители F-16 станут легкой целью для российских систем ПВО и будут уничтожены. Также они сомневаются в том, что использование ВСУ истребителя F-16 окажет существенное влияние на поле боя с ВС РФ.

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#самолёты
#всу
#вс рф
#киев
#истребители
#пво
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Военный обозреватель Баранец назвал «бредовым» предложение о мобилизации безработных
Военный обозреватель Баранец: мобилизация безработных не поможет армии
21 сентября 2023, 17:53

Фото: iStock/scaliger

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в ходе беседы с Общественной службой новостей назвал бредовым и юридически безграмотным предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва об отправке в зону СВО безработных.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что необходимо мобилизовать мужчин, которые получают пособие по безработице. По его словам, из-за таких тунеядцев затягивается спецоперация. А такая мера позволит трудоустроить их в армию.

По словам собеседника ОСН, это совершенно бредовое предложение, которое безграмотно как политически, так и юридически. 

При этом, Баранец утверждает, что привлечение безработных к службе в зоне СВО никак не поможет российской армии, поскольку «тунеядец останется таковым что в тылу, что на передовой». 

Также он отметил, что в России примерно 12 млн свободных рабочих мест, на которых можно разместить мужчин, находящихся на бирже труда, вместо того, чтобы трудоустраивать их в зоне СВО. По словам военкора, принуждение к службе незаконно, поэтому он был удивлён, что такие предложения выдвигает депутат Госдумы, который должен полагаться на законы. 

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#госдума
#депутат
#мобилизация
#сво
#мужчины
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Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине
21 сентября 2023, 17:24

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного заподозрили в пособничестве России. Он может стать фигурантом уголовного дела по быстрому «захвату» военнослужащими ВС РФ юга Украины.
Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС со ссылкой на неназванный источник. По информации  телеканала, следствие ведется уже полтора года. Залужному якобы вменяют недобросовестное выполнение своих обязанностей, возможно, связанное с умыслом. Украинские  военные должны  были взрывать мосты и принимать другие оборонительные меры согласно уставу, без специальной команды президента Зеленского, однако этого не произошло.

Издание сообщает, что главком ВСУ уже имел беседы со следователями, но процессуального статуса по этому делу пока не имеет. Обозреватели телеканала сообщают, что в узких политических кругах дело об «оккупации» юга называют «делом Залужного». Пока идут допросы и никаких обвинений никому не предъявлено. Среди допрашиваемых — генералы, представители военного командования и гражданских властей.

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