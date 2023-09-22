«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области Украины

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Несколько взрывов произошло в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо подробностей случившегося не приводится, за исключением того, что ранее в регионе объявляли воздушную тревогу.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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