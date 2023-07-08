«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Кривом Роге и Днепре и о работе систем ПВО

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В украинских городах Кривой Рог и Днепр (украинское название Днепропетровска) прогремели взрывы, работают системы ПВО. Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели».
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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