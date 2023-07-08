«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Кривом Роге и Днепре и о работе систем ПВО

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего подполковника ФСБ Дмитрия Васякина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1,2 млн руб. Он признан виновным в двух эпизодах мошенничества по ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.