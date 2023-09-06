«Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Килия Одесской области Украины

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Новые взрывы звучат в Одесской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл в городе Килия, где располагаются крупный судостроительно-судоремонтный завод, а также речной порт.
Каких-либо подробностей произошедшего издание не приводит. Информации о возможных пострадавших и разрушениях также не имеется. Согласно сервису оповещения населения, в области объявлена воздушная тревога.
Ранее «Зеркало недели» сообщило о взрывах в районе города Рени в Одесской области Украины, где расположен морской торговый порт.
Утром 4 сентября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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В Одесской области повреждены производственные здания
Ранее «Зеркало недели» сообщило о взрывах в районе города Рени в Одесской области Украины, где расположен морской торговый порт.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев