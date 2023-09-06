«Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Килия Одесской области Украины

За прошедшую неделю Германия поставила Украине более 10 тыс. снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, четыре бронированных и 32 грузовых автомобиля Zetros. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны ФРГ.