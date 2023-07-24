«Зеркало недели»: В городе Измаиле Одесской области прогремели взрывы

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В городе Измаил (Одесская область) прогремели мощные взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило издание «Зеркало недели», сославшееся на местных жителей. По их словам, взрывы являются следствием работы систем противовоздушной обороны.
По сведениям информационного агентства «Регнум», на территории Измаила находятся морской торговый порт, главный офис украинского Дунайского пароходства, а также несколько судоремонтных предприятий и заводов.
Ранее украинское издание «Думская» сообщило о взрывах на юге Одесской области. «Думская». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.
На этой неделе ВС РФ нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых украинская армия планировала теракты против России. Одесский мэр Геннадий Труханов утверждает, что проведённые российской армией в ночь на 23 июля удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Ранее украинское издание «Думская» сообщило о взрывах на юге Одесской области. «Думская». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.
На этой неделе ВС РФ нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых украинская армия планировала теракты против России. Одесский мэр Геннадий Труханов утверждает, что проведённые российской армией в ночь на 23 июля удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Артем Путинцев