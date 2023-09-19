«Зеркало недели»: В Харьковской области прозвучали взрывы

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В Харьковской области прозвучали взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Другие подробности инцидента не приводятся. По информации ТАСС, до этого в регионе объявлялась воздушная тревога.
В понедельник утром воздушную тревогу объявляли в столице Украины — Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях страны..
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев