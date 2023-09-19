«Зеркало недели»: В Харьковской области прозвучали взрывы

Российская армия в понедельник, 18 сентября, нанесла высокоточный ракетный удар по местам хранения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщило в своём официальном Telegram-канале Минобороны России.