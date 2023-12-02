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«Зеркало недели»: В Херсоне гремят взрывы

02 декабря 2023, 02:06
Фото: iStock/nndanko

Фото: iStock/nndanko

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Херсон, местные паблики сообщают о многочисленных взрывах», — написало украинское издание в Телеграм-канале.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
02 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/alexmak72427

ВСУ 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки. Всего украинскими военными по территории республики было выпущено 38 боеприпасов, сообщает в своём Телеграм-канале представительство региона в СЦКК.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155-мм. На горловском — два обстрела из артиллерии 155-мм. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155-мм», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Журналист Херш: Герасимов и Залужный ведут переговоры в тайне от Зеленского
01 декабря 2023, 22:16

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Москва и Киев ведут тайные переговоры о мире по линии Герасимов — Залужный, что не соответствует желаниям президента Украины Владимира Зеленского и США. Об этом он написал в своей статье для Substack.
В публикации говорится, что высшие военачальники обсуждают возможность фиксации границы государств в соответствии с сегодняшней линией фронта. В таком случае за Российской Федерацией сохраняться полуостров Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.

Взамен России может позволить Украине вступить в НАТО, при условии, что войска и наступательные вооружения Североатлантического альянса не будут размещены на территории страны.

«Зеленскому дали понять, что не ему, а военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся «с вами или без вас». Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», — сказал мне американский чиновник», — объяснил Херш проведение переговоров в обход украинского лидера.

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В США раскрыли дальнейшую судьбу Зеленского после провала ВСУ
Макгрегор: Зеленский может попытаться сбежать из страны из-за провала ВСУ
01 декабря 2023, 20:30

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ. Об этом Макгрегор сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению бывшего советника, Зеленский скроется в неизвестном направлении, если он, конечно, сможет выжить. Макгрегор отметил, что США не хотят признавать свою неверную позицию в отношении конфликта на Украине и пытаются переложить ответственность за провальное положение на линии боевого соприкосновения на украинского лидера.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. Шойгу подчеркнул, что отчаянные попытки ВСУ исправить положение приводят лишь к увеличению количества потерь.

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С начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 452 тыс человек
Медведев: с начала года на военную службу приняты более 452 тыс человек
01 декабря 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года уже более 452 тысяч человек подписали контракт с Минобороны РФ в интересах объединенной группировки войск. Об этом он сказал ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками в Сибирском федеральном округе.
«По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», - заявил Медведев.

Он также отметил системный подход руководства Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, которые доукомплектовывают контрактниками объединенную группировку войск РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица досрочно выполнила задание Минобороны на 2023 год по контрактникам. Всего более 22 тысяч москвичей записались в армию России.

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Первая женщина-танкист ВСУ Инна Стойко ликвидирована в зоне спецоперации
В зоне спецоперации впервые ликвидирована женщина-танкист ВСУ Инна Стойко
01 декабря 2023, 18:15

Фото: iStock/Olga Balynska

Российские военные ликвидировали первую женщину-танкиста ВСУ Инну Стойко. Об этом сообщает Телеграм-канал "Шепот фронта" со ссылкой на украинские соцсети.
Уточняется, что Стойко числилась в третьей танковой бригаде ВСУ. Ей было 38 лет. Она была ликвидирована российскими силами 30 ноября.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на стороне ВСУ участвуют в военных действиях женщины, в том числе беременные. Потери среди личного состава могут привести к тому, что на Украине не кому будет продолжать род, поделился размышлениями Джонсон.

 Американский эксперт также допустил вероятность проведения на Украине мобилизации, в рамках которой на фронт будут призваны мужчины от 17 до 70 лет. При этом шведский портал Swebbtv ранее писал, что бойцы Вооруженных сил Украины выживают, в среднем, по два-три дня на полях специальной военной операции.


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Украинский командир попался на продаже топлива, предназначенного для ВСУ
ГБР Украины: командира взвода ВСУ обвинили в обогащении при продаже топлива
01 декабря 2023, 18:02

Фото: iStock/Rawf8

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение командиру взвода одной из воинских частей ВСУ, который продал свыше 20 тонн топлива за время спецоперации на сумму 38,5 тысячи долларов. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Согласно сообщению, на махинациях попался командир взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области.

«Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Для своей наживы он продал более 20 тонн горючего из 30 тонн, выделенных военным», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ущерб составил 38,5 тысяч долларов, военный уже возместил его. При этом ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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На Украине заявили о штурмах ВС РФ почти на всех направлениях СВО
Генерал ВСУ Кривонос: у России есть больше резервов, чем у Украины
01 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Российские военные ресурсы значительно превышают те, которыми обладает Украина. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире Апостроф TV.
По его словам, на линии боевого соприкосновения находится более 50 тысяч российских военных.

«Понимаете, мы не можем себе это позволить, хотя очень хотелось бы. Россияне, понимая, что нам достаточно сложно и тяжело, они на многих участках сейчас ведут наступательные действия», — заявил Кривонос.

Он подчеркнул, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация почти на всех направлениях, при этом Украине не хватает ресурсов для того, чтобы дать россиянам отпор.

Ранее экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявлял, что ВСУ необходимо перейти в стратегическую оборону и полностью переформатировать линию соприкосновения.

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СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит
Economist: в случае отступления ВСУ Запад сочтет помощь им пустой тратой денег
01 декабря 2023, 17:01

Фото: iStock/by sonmez

В случае отступления украинских войск разногласия на Украине станут громче, а Запад сочтет свою помощь Киеву пустой тратой средств. Об этом пишет Economist.
По информации издания, обстановка и положение дел в Киеве становятся «всё мрачнее».

Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков. 

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения.

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Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29
01 декабря 2023, 16:22

Фото: iStock/BogdanV

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что также российскими войсками были перехвачены 2 ракеты HARM и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Бойцам ВС России удалось уничтожить порядка 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения.

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