«Зеркало недели»: В Херсоне гремят взрывы

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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«Херсон, местные паблики сообщают о многочисленных взрывах», — написало украинское издание в Телеграм-канале.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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