«Зеркало недели»: В Киеве произошел мощный взрыв

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn
Мощный взрыв прозвучал в Киеве, в левобережной части города, вечером 7 августа. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
Читайте также:
В Харькове звучат взрывы
Воздушная тревога в Киевской области объявлена второй раз за ночь
В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы
Артем Путинцев