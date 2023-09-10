«Зеркало недели»: В Киеве снова произошли взрывы

Фото: iStock/ponomarencko
В Киеве произошли новые взрывы, об этом заявило украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.
Ранее сообщалось о том, что не менее шести взрывов прогремело в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Обломки упали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева.
Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях Украины. Оповещения о воздушной тревоге звучали в столице Украины, а также Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
Читайте также:
Не менее шести взрывов прозвучало в Киеве
В Сумской и Черниговской областях Украины звучат взрывы
«Зеркало недели»: В Одессе прозвучал мощный взрыв
Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях Украины. Оповещения о воздушной тревоге звучали в столице Украины, а также Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях страны.
Читайте также:
Не менее шести взрывов прозвучало в Киеве
«Зеркало недели»: В Одессе прозвучал мощный взрыв
Артем Путинцев