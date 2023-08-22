«Зеркало недели»: В Кривом Роге прозвучало несколько взрывов

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Несколько взрывов прозвучало в украинском городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
В Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области была при этом объявлена воздушная тревога. Сигналы сирен включались также в Полтавской и Харьковской областях.
Ранее «Зеркало недели» этой ночью сообщало о нескольких взрывах в контролируемом украинскими войсками городе Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев