«Зеркало недели»: В Николаевской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

Фото: iStock/dzika_mrowka
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
Читайте также:
Рогов: Авиация и беспилотники российской армии атаковали объекты ВСУ в Сумах
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
Российские артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении