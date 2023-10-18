«Зеркало недели»: В украинском Николаеве прогремели взрывы

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В украинском городе Николаев прогремели взрывы, сообщает «Зеркало недели».
«Местные паблики сообщают про взрывы. Предварительно произошел пуск баллистических ракет», - прокомментировали ситуацию в издании.
Горожан призвали не выходить из укрытий и сохранять спокойствие. Иные подробности взрывов пока не сообщаются.
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Евгения Парфентьева