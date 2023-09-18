«Зеркало недели»: Взрывы прогремели в одесском городе Измаиле

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Взрывы произошли в украинском городе Измаиле, расположенном в Одесской области, сообщило издание «Зеркало недели». Каких-либо иных подробностей не приводится.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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