«Ждет ли Украину судьба Сирии?» - теперь зависит от США

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Соединенные Штаты Америки должны стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку не смогли помешать началу контрнаступления ВСУ, и теперь только от них зависит, ждет ли Украину судьба Сирии, пишет обозреватель Дэниел Ларисон в статье для Responsible Statecraft.
«Администрация Белого дома должна теперь активно стремиться к прекращению огня, чтобы помочь Киеву закрепить уже достигнутые успехи до того, как украинские силы понесут новые потери», - прокомментировал ситуацию Ларисон.
По мнению автора, минувшие шесть месяцев американская администрация должна была использовать для создания почвы для переговоров. Однако, лучше начать заниматься перемирием сейчас, чем спустя время, когда может стать уже совсем поздно.
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Евгения Парфентьева