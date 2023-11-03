«Ждёт смерть»: Киевский политолог предсказал будущее Зеленского

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После окончательно разгрома ВСУ нынешнего главу Украины Владимира Зеленского ждёт политическая смерть, об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью для YouTube-канала «Да, это так».
«Судя по всему, нас будут достаточно жестко толкать к замораживанию (конфликта). Для Зеленского это с высокой степенью вероятности политическая смерть, потому что он привязал себя намертво к тезису о возвращении к границам 1991 года», - прокомментировал ситуацию Золотарев.По словам политолога, совсем скоро на Зеленского обрушатся вопросы о рациональности его решений, которые привели к гибели колоссального количества людей, отъезду из Украины порядка 10 миллионов граждан, а также полнейшему краху экономики.
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Евгения Парфентьева