Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Брянском уничтожен украинский БПЛА средствами ПВО, в результате чего железнодорожный вокзал оказался поврежден.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина пострадал в результате украинского БПЛА в подмосковном Раменском. Через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.
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Екатерина Коршунова