Женщина погибла при обстреле центра Шебекино «Градами»

Фото: сайт Кремля
Во время обстрела ВСУ Шебекино реактивными системами залпового огня «Град» погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На место инцидента прибыл глава Шебекинского округа в сопровождении сотрудников оперативных служб. Продолжается обход и осмотр территории, прилегающей к рынку. Приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергается постоянным интенсивным обстрелам с украинской стороны. Жители покидают дома и направляются в пункты временного размещения.
Читайте также:
Гладков: За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов
Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино
Гладков: При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Александр Бойцов