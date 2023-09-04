Женщина пострадала при обстреле брянского села Зерново

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Местная жительница получила ранение при обстреле села Зерново в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что при обстреле частично разрушен жилой дом, кроме того, нарушено энергоснабжение. На месте ЧП находятся все экстренные службы региона.
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