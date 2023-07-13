Женщина ранена при обстреле села Троицкое в Курской области

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта
Украинская сторона обстреляла село Троицкое Кореневского района Курской области. Осколочное ранение получила одна мирная жительница. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«В населённом пункте зафиксировано 5 прилётов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что при обстреле повреждение получила линия электропередачи. Жители остались без света. Также пострадали несколько частных хозпостроек. Глава региона уточнил, что электроснабжение будет восстановлено сразу, как будет возможность провести ремонт.
Читайте также:
Частный дом разрушен после обстрела курского села Троицкое
В ходе обстрела Курской области ранен один человек
Село Троицкое в Курской области попало под обстрел ВСУ
Элина Позднякова