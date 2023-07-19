Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ

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Жилой дом загорелся в Судже Курской области после обстрела Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своём Telegram.
Он добавил, что осколки упавшего снаряда задели соседние дома.
Всего зафиксировано три удара по жилым постройкам, пострадавших нет. Старовойт пообещал помочь всем жителям в восстановлении разрушенных домов.
Вероятнее всего, целью ВСУ были автомобильная и железнодорожная станции Суджи. По предварительной версии, украинские военные вели обстрелы из реактивной системы залпового огня «Град».
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Всего зафиксировано три удара по жилым постройкам, пострадавших нет. Старовойт пообещал помочь всем жителям в восстановлении разрушенных домов.
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Анастасия Чинкова