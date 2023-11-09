«Жириновский» приступил к уничтожению украинской армии

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Беспилотники «Жириновский», названные в честь Владимира Вольфовича Жириновского получили российские военные для борьбы с украинскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, беспилотные летательные аппараты были изготовлены волонтёрами «Рокот-Центр 33», располагающемся во Владимире, по спецзаказу ЛДПР. Всего 10 дронов-камикадзе уже передали бойцам отдельного мотострелкового батальона на Херсонском направлении.
Уточняется, что «Жириновские» уже прошли проверку в боевых условиях. Они могут преодолеть расстояние до 12 км при любых погодных условиях.
Ранее стало известно, что специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). В настоящее время, согласно информации издания, в Новосибирске уже обучаются инструкторы Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Михайловской военной артиллерийской академии.
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Уточняется, что «Жириновские» уже прошли проверку в боевых условиях. Они могут преодолеть расстояние до 12 км при любых погодных условиях.
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Элина Позднякова